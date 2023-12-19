«Уральские авиалинии» опровергли информацию о том, что пилотам севшего в поле самолета предложили уволиться

Руководство «Уральских авиалиний» прокомментировало данные о том, что пилотам авиакомпании, посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора организации Кирилла Скуратова.
— Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они в принципе не летают, <...> так как идет государственное расследование, — приводит агентство слова специалиста.
Информация о том, что пилотам авиакомпании могли предложить уволиться, появилась в СМИ в начале декабря. Издания заявляли, что специалистов просили уволиться по собственному желанию, однако ни командир воздушного судна Сергей Белов, ни второй пилот Эдуард Семенов не стали подписывать заявления.
Летевший из Сочи в Омск самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в пшеничном поле 12 сентября 2023 года. Глава Убинского района рассказал НГС, что самолет может простоять на месте происшествия год.
Все, что, известно об экстренной посадке борта и последствиях, читайте на сайте НГС в специальном сюжете.