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Самолет сел в поле

«Уральские авиалинии» опровергли информацию о том, что пилотам севшего в поле самолета предложили уволиться

Сейчас пилоты отстранены от полетов из-за расследования

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Самолет «Уральских авиалиний» сел в пшеничном поле 12 сентября

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Руководство «Уральских авиалиний» прокомментировало данные о том, что пилотам авиакомпании, посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора организации Кирилла Скуратова.

— Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они в принципе не летают, <...> так как идет государственное расследование, — приводит агентство слова специалиста.

Информация о том, что пилотам авиакомпании могли предложить уволиться, появилась в СМИ в начале декабря. Издания заявляли, что специалистов просили уволиться по собственному желанию, однако ни командир воздушного судна Сергей Белов, ни второй пилот Эдуард Семенов не стали подписывать заявления.

Летевший из Сочи в Омск самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в пшеничном поле 12 сентября 2023 года. Глава Убинского района рассказал НГС, что самолет может простоять на месте происшествия год.

Все, что, известно об экстренной посадке борта и последствиях, читайте на сайте НГС в специальном сюжете.

Уральские авиалинииСамолетЭкстренная посадкаУбинский район
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