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Тема дняАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
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Посадка самолета в поле

«Вот так мы приземлились»: фото и видео с места экстренной посадки самолета в Новосибирской области

Пассажиров уже отправили в Омск на поезде

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Двое пассажиров обнимаются после экстренной посадки

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В Новосибирской области совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Борт, который приземлился в Убинском районе, летел по маршруту Сочи — Омск. На борту, по уточненным данным, находилось 167 человек — к счастью, обошлось без пострадавших. Показываем фото и видео с места событий.

Одно из первых фото приземлившегося в поле самолета

Одно из первых фото приземлившегося в поле самолета

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У авиалайнера возникли проблемы с гидравлической системой — об этом <a href="https://14.ru/text/incidents/2023/09/12/72695477/" class="_ io-leave-page" target="_blank">пилот сообщил диспетчерам</a>

У авиалайнера возникли проблемы с гидравлической системой — об этом пилот сообщил диспетчерам

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Вид с крыла самолета на место экстренной посадки

Вид с крыла самолета на место экстренной посадки

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На место происшествия прибыли спасатели, а также Западно-Сибирский транспортный прокурор

Видео: МЧС России / t.me

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«А че, кто-нибудь с самолета-то падал вообще?» — удивляется один из пассажиров

Видео: 112 / t.me

Многие разговаривают по телефонам, связываясь с родными

Многие разговаривают по телефонам, связываясь с родными

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Пассажиры самолета в ожидании автобусов — их должны доставить в районный ДК

Пассажиры самолета в ожидании автобусов — их должны доставить в районный ДК

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«Вот так мы приземлились» — показывает женщина

Видео: BAZA / t.me

Одна из пассажирок подробно описала, что происходило во время экстренной посадки:

— Сегодня нас везли из Адлера в Омск. На подлете к городу сказали, что нелетная погода, перенаправляют в Новосибирск. Потом объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях, посадили на поле. Отбежали все подальше от самолета. Возгорания никакого не было, так, один бок немного закоптился. Приехали автобусы, пожарные. Ручную кладь спустили, все разобрали всё. Теперь на автобусах повезут в село Московка Новосибирской области, в Дом культуры. Там обогреют, накормят, а потом неизвестно, куда будут отправлять, каким образом.

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Видео: Раньше всех. Ну почти / t.me

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Осмотр самолета с близкого расстояния

Видео: RT на русском / t.me

Гидравлическая система самолета обеспечивает действие всех управляющих поверхностей самолета — закрылков, элеронов и стабилизатора. Без гидравлики самолет не может управляться — это критически важная система, и на самолете А320 она дублируется три раза. Чтобы произошла полная потеря гидравлики, должен случиться какой-то катастрофический отказ или серия отказов

Гидравлическая система самолета обеспечивает действие всех управляющих поверхностей самолета — закрылков, элеронов и стабилизатора. Без гидравлики самолет не может управляться — это критически важная система, и на самолете А320 она дублируется три раза. Чтобы произошла полная потеря гидравлики, должен случиться какой-то катастрофический отказ или серия отказов

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По данным экстренных служб, при аварийной посадке у самолета повредились все стойки шасси и одно крыло

По данным экстренных служб, при аварийной посадке у самолета повредились все стойки шасси и одно крыло

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Пассажиров разместили в районном ДК и накормили

Видео: RT на русском / t.me

Спустя некоторое время пассажиров снова пригласили в автобусы

Спустя некоторое время пассажиров снова пригласили в автобусы

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Всех, кто находился на борту, везут к местному вокзалу — их отправят поездом в Омск. На месте встречи будут работать психологи и спасатели, тем, кому нужно, предоставят гостиницу, обеспечат питанием и всем необходимым

Всех, кто находился на борту, везут к местному вокзалу — их отправят поездом в Омск. На месте встречи будут работать психологи и спасатели, тем, кому нужно, предоставят гостиницу, обеспечат питанием и всем необходимым

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Опустевший зал Дома культуры

Опустевший зал Дома культуры

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Большая часть пассажиров уже отправилась в Омск. По словам министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского, шесть человек доберутся до Новосибирска на автобусе

Видео: Анатолий Костылевский / t.me

Обо всём, что известно о произошедшем, вы можете своевременно узнавать из онлайн-трансляции.

СамолетУральские авиалинииЭкстренная посадкаПассажирыФотоВидео
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