«Вот так мы приземлились»: фото и видео с места экстренной посадки самолета в Новосибирской области

В Новосибирской области совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Борт, который приземлился в Убинском районе, летел по маршруту Сочи — Омск. На борту, по уточненным данным, находилось 167 человек — к счастью, обошлось без пострадавших. Показываем фото и видео с места событий.
Одна из пассажирок подробно описала, что происходило во время экстренной посадки:
— Сегодня нас везли из Адлера в Омск. На подлете к городу сказали, что нелетная погода, перенаправляют в Новосибирск. Потом объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях, посадили на поле. Отбежали все подальше от самолета. Возгорания никакого не было, так, один бок немного закоптился. Приехали автобусы, пожарные. Ручную кладь спустили, все разобрали всё. Теперь на автобусах повезут в село Московка Новосибирской области, в Дом культуры. Там обогреют, накормят, а потом неизвестно, куда будут отправлять, каким образом.
Обо всём, что известно о произошедшем, вы можете своевременно узнавать из онлайн-трансляции.