«Вот так мы приземлились»: фото и видео с места экстренной посадки самолета в Новосибирской области

— Сегодня нас везли из Адлера в Омск. На подлете к городу сказали, что нелетная погода, перенаправляют в Новосибирск. Потом объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях, посадили на поле. Отбежали все подальше от самолета. Возгорания никакого не было, так, один бок немного закоптился. Приехали автобусы, пожарные. Ручную кладь спустили, все разобрали всё. Теперь на автобусах повезут в село Московка Новосибирской области, в Дом культуры. Там обогреют, накормят, а потом неизвестно, куда будут отправлять, каким образом.