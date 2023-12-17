Новосибирцу стало плохо во время прогулки - он упал в снег. Очевидец заявили, что мужчина умер

По словам читателя, ЧП случилось примерно в обед. На предоставленных им кадрах видно, что после того, как мужчина упал, к нему подошли прохожие.



— Видимо, ему стало нехорошо <…> Мне позвонил сотрудник полиции и сказал, что он скончался, — уверяет сибиряк.