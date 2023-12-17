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Новосибирцу стало плохо во время прогулки - он упал в снег. Очевидец заявили, что мужчина умер

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения

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На улице Станиславского мужчине стало плохо — он упал в снег

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14 декабря на улице Станиславского, 15 в Новосибирске мужчине стало плохо. Он упал на землю и впоследствии умер, заявил читатель НГС, работающий в здании неподалеку от места происшествия.

По словам читателя, ЧП случилось примерно в обед. На предоставленных им кадрах видно, что после того, как мужчина упал, к нему подошли прохожие.

— Видимо, ему стало нехорошо <…> Мне позвонил сотрудник полиции и сказал, что он скончался, — уверяет сибиряк.

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Вскоре после того, как мужчина упал, вокруг него собрались люди

Видео: Читатель НГС

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области редакции сообщили, что поступало заявление о мужчине без сознания. Сотрудник полиции выезжал на место происшествия, где было обнаружено тело мужчины. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Летом на рынке в Новосибирске мужчина резко упал с велосипеда и умер.

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