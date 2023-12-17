Новосибирцу стало плохо во время прогулки - он упал в снег. Очевидец заявили, что мужчина умер

14 декабря на улице Станиславского, 15 в Новосибирске мужчине стало плохо. Он упал на землю и впоследствии умер, заявил читатель НГС, работающий в здании неподалеку от места происшествия.
По словам читателя, ЧП случилось примерно в обед. На предоставленных им кадрах видно, что после того, как мужчина упал, к нему подошли прохожие.
— Видимо, ему стало нехорошо <…> Мне позвонил сотрудник полиции и сказал, что он скончался, — уверяет сибиряк.
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области редакции сообщили, что поступало заявление о мужчине без сознания. Сотрудник полиции выезжал на место происшествия, где было обнаружено тело мужчины. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.
Летом на рынке в Новосибирске мужчина резко упал с велосипеда и умер.