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Пробка сковала Мочищенское шоссе: фото с дороги, где перевернулся автомобиль

Ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов

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В аварии никто не пострадал

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Днем 15 декабря в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль перевернулся на крышу. На месте аварии образовалась пробка, сообщается на сайте 2ГИС.

ДТП произошло на перекрестке Дачного шоссе и 1-го Мочищенского шоссе. Фотографии перевернутого автомобиля опубликовали пользователи сервиса.

— Левый ряд, — сообщает пользователь 2ГИС под ником «Maks Golish».

На месте ДТП образовалась пробка

На месте ДТП образовалась пробка

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Как сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате аварии никто не пострадал.

— Оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — уточнили в ведомстве.

На момент публикации новостного материала ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов. По информации 2ГИС, заторы зафиксированы на Красном проспекте, улицах Дуси Ковальчук, Танковая, Фрунзе, Ипподромская и других. Пробки образовались на левом берегу Новосибирска на улицах Титова, Немировича-Данченко, Ватутина и остальных.

Накануне в Новосибирской области на трассе перевернулся бензовоз. Из поврежденной цистерны вылилось топливо.

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