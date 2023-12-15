Пробка сковала Мочищенское шоссе: фото с дороги, где перевернулся автомобиль

Днем 15 декабря в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль перевернулся на крышу. На месте аварии образовалась пробка, сообщается на сайте 2ГИС.
ДТП произошло на перекрестке Дачного шоссе и 1-го Мочищенского шоссе. Фотографии перевернутого автомобиля опубликовали пользователи сервиса.
— Левый ряд, — сообщает пользователь 2ГИС под ником «Maks Golish».
Как сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате аварии никто не пострадал.
— Оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — уточнили в ведомстве.
На момент публикации новостного материала ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов. По информации 2ГИС, заторы зафиксированы на Красном проспекте, улицах Дуси Ковальчук, Танковая, Фрунзе, Ипподромская и других. Пробки образовались на левом берегу Новосибирска на улицах Титова, Немировича-Данченко, Ватутина и остальных.
Накануне в Новосибирской области на трассе перевернулся бензовоз. Из поврежденной цистерны вылилось топливо.