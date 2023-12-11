В Новосибирске суд взыскал с коммунальщиков 180 тысяч рублей за падение женщины — сибирячка повредила руку

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать решение суда.



В начале декабря стало известно, что прокуратура возбудила три дела об административных правонарушениях из-за уборки дорог и улиц от снега и наледи в Новосибирске.

