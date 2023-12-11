В Новосибирске суд взыскал с коммунальщиков 180 тысяч рублей за падение женщины — сибирячка повредила руку

В Новосибирске муниципальное учреждение обязали выплатить 180 тысяч рублей местной жительнице за травму руки. Сибирячка получила повреждение при падении на неочищенной от снега дороге.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Указано, что ведомство провело проверку по обращению женщины.
— Проверкой установлено, что женщина упала и получила травму плечевого сустава. Уборка от снега и надели дороги, на которой упала пострадавшая, входит в обязанности МКУ «Первомайское», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры подали в суд заявление о взыскании с муниципального учреждения компенсации морального вреда. Первомайский суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с организации 180 тысяч рублей.
— Решение суда не вступило в законную силу, — уточнили в ведомстве.
На сайте мэрии Новосибирска указано, что директором МКУ «Первомайское» выступает Евгений Волков. В группе предприятия в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что организация осуществляет деятельность по содержанию дорог, ремонту объектов благоустройства, сносом деревьев и другим.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать решение суда.
В начале декабря стало известно, что прокуратура возбудила три дела об административных правонарушениях из-за уборки дорог и улиц от снега и наледи в Новосибирске.