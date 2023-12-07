Прокуроры возбудили три дела из-за уборки снега в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура возбудила три дела об административных правонарушениях из-за уборки дорог и улиц от снега и наледи. Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения при организации дорожных работ.
Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области 7 декабря. В сообщении уточнили, что сотрудники ведомства проверили организацию работ с учетом погодных условий и «в целях недопущения роста дорожной аварийности». Специалисты провели рейды по территориям районов.
— В ходе выездов проверено соблюдение дорожно-эксплуатационными службами требований законодательства о БДД при содержании дорог общего пользования. По результатам проверки выявлены участки дорог с ненадлежащим содержанием в зимний период, — сообщили в ведомстве.
Из-за выявленных нарушений прокуроры внесли 38 представлений руководителям учреждений и предприятий, ответственным за содержание дорог. Кроме того, сотрудники ведомства возбудили три дела об административных правонарушениях и объявили два предостережения.
— Меры во исполнение требований прокуроров приняты незамедлительно, устранение нарушений поставлено (на, — прим. ред.) контроль, — уточнили в ведомстве.
Накануне в Новосибирске за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега. Во время осадков в городе образовались пробки на дорогах и очереди на остановках. Заторы наблюдаются и 7 декабря.