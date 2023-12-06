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В Новосибирске из-за снегопада скопились огромные очереди на остановках

На дорогах образовались многокилометровые пробки

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Некоторые пассажиры по 40 минут ждут транспорт

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В Новосибирске вечером 6 декабря из-за сильного снегопада и пробок на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди из пассажиров. Фото в редакцию прислал читатель НГС.

— С Северочемского до Просторного жилмассива не могут уехать дети со школы, стоят уже 40минут. Транспорта нет, кроме 29 электробуса, — отметил читатель.

Ситуация на Площади Маркса

Ситуация на Площади Маркса

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Подобная ситуация возникла и на остановке недалеко от площади Марка. Судя по кадрам, которые опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», на остановке ждут транспорт несколько десятков человек.

Давка в автобусе

Давка в автобусе

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Но не только водители страдают от 11-бальных пробок, что образовались в городе. Пассажирам, которым все же удалось зайти в общественный транспорт вынуждены впритык стоять друг к другу.

Очередь в метро

Очередь в метро

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Очереди выстроились и в новосибирском метро. Как сообщила читательница НГС Екатерина, на станции «Площадь Ленина» несколько десятков человек выстроились в очередь, чтобы уехать в сторону левого берега.

Ранее в 2ГИС объяснили, как отслеживают заторы на дорогах и когда в Новосибирске последний раз была 11-балльная пробка.

ОчередиПассажирыСнегопадНовосибирск
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