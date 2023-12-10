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На горнолыжном курорте Шерегеш произошел пожар — вспыхнуло одно из кафе

Инцидент попал на видео

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Огонь вспыхнул в заведении пожар «Терем»

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В Кемеровской области на горнолыжном курорте Шерегеш 10 декабря произошел пожар в кафе «Терем». Видео в редакцию прислала корреспондент НГС Анна Скок, которая сейчас находится на курорте.

— Огонь полыхает внутри здания. Пожарные машины застряли. Сейчас спасатели тянут магистрали для борьбы с огнем, — сообщила корреспондент.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Скок

На кадрах видно, как из-под крыши кафе идет столб дыма, а в это время пожарный автомобиль буксует на склоне. При этом туристы продолжают кататься на трассе рядом с местом возгорания.

Ранее на улице Высоцкого на МЖК в Новосибирске загорелось кафе уйгурской кухни. Из-за пожара люди не могут выехать из микрорайона.

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