На горнолыжном курорте Шерегеш произошел пожар — вспыхнуло одно из кафе

В Кемеровской области на горнолыжном курорте Шерегеш 10 декабря произошел пожар в кафе «Терем». Видео в редакцию прислала корреспондент НГС Анна Скок, которая сейчас находится на курорте.
— Огонь полыхает внутри здания. Пожарные машины застряли. Сейчас спасатели тянут магистрали для борьбы с огнем, — сообщила корреспондент.
На кадрах видно, как из-под крыши кафе идет столб дыма, а в это время пожарный автомобиль буксует на склоне. При этом туристы продолжают кататься на трассе рядом с местом возгорания.
Ранее на улице Высоцкого на МЖК в Новосибирске загорелось кафе уйгурской кухни. Из-за пожара люди не могут выехать из микрорайона.