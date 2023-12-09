В Новосибирске двум пассажирам не хватило мест в самолете до Санкт-Петербурга

В Новосибирске в аэропорту Толмачево два человека не смогли отправиться в Санкт-Петербург, поскольку в самолете им не хватило мест. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуре региона.
По данным ведомства, инцидент произошел 9 декабря на борту самолета авиакомпании «Победа».
— Транспортной прокуратурой приняты обращения граждан, в рамках рассмотрения которых будет дана оценка действиям перевозчика на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей, — пояснили в транспортной прокуратуре.
Ранее пассажиры не смогли улететь из Новосибирска в Тюмень. Им не хватило мест в самолете.