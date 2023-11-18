«Электронный сбой»: пассажиры не смогли улететь из Новосибирска в Тюмень — им не хватило мест в самолете

Как только девушка приземлилась в Новосибирске, она пошла на стойку регистрации.

— Прилетаем в Новосибирск, и мне сразу говорят, что они не уверены, что мы полетим этим рейсом, что сейчас выдадут мне посадочный, но он без места будет. Если мест хватит, то меня посадят, если нет, то мне предоставят гостиницу, а следующим рейсом полетите, — рассказала жительница Тюмени.