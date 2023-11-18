«Электронный сбой»: пассажиры не смогли улететь из Новосибирска в Тюмень — им не хватило мест в самолете

Жительнице Тюмени Алене не хватило места в самолете из Новосибирска. Как рассказала НГС девушка, она попала в Толмачево сегодня,
— В Красноярске, когда регистрировалась, на стойке сотрудники замешкались. Я спросила, что случилось, они сказали, что ничего страшного, но в Новосибирске после посадки сразу идите регистрируйтесь. Я сказала, хорошо, спросила, что произошло. Мне сказали, что ничего страшного, просто идите быстрее на посадку, — вспоминает Алена.
Как только девушка приземлилась в Новосибирске, она пошла на стойку регистрации.
— Прилетаем в Новосибирск, и мне сразу говорят, что они не уверены, что мы полетим этим рейсом, что сейчас выдадут мне посадочный, но он без места будет. Если мест хватит, то меня посадят, если нет, то мне предоставят гостиницу, а следующим рейсом полетите, — рассказала жительница Тюмени.
Алена подошла к представителю S7 и сообщила, что ей крайне важно попасть в Тюмень на этом рейсе. Представитель ничем помочь не смогла. Алене сказали, что произошел электронный сбой. В аэропорту девушка встретила еще больше тех, кто не смог улететь. До 14:30 она вместе с еще несколькими людьми ждали посадку, но им сказали, что мест не хватило.
— Нас шесть человек, сказали, что ничем помочь не могут, посадка окончена, так как все пришли. Кто-то транзитом летел, им обратно багаж выдали, — объясняет читательница НГС.
В очереди у регистрации Алена встретила девушку из Самары, которая также не смогла улететь из-за отсутствия мест. В итоге Алене выдали билет на сегодняшний рейс на 21:50, извинились и дали карту на 3 тысячи рублей на любые покупки. Алену пообещали разместить в гостинице и покормить.
Корреспондент НГС направила запрос в S7 по этой истории, но на момент публикации ответа не было.
В сентябре пассажирка авиакомпании S7 заявила, что получила посадочный талон без номера и смогла пройти на борт только после того, как оплатила выбор места. С проблемой она столкнулась, когда улетала из Новосибирска в Сочи.