Сибирячка заявила, что не могла попасть на рейс S7, пока не оплатила выбор места

Пассажирка авиакомпании S7 заявила, что получила посадочный талон без номера и смогла пройти на борт только после того, как оплатила выбор места. С проблемой она столкнулась, когда улетала из Новосибирска в Сочи.
Как рассказала редакции НГС Татьяна Кобылкина, 22 июля она отправлялась в Сочи, подошла на стойку регистрации, но там ей сообщили, что мест в салоне нет и дали посадочный талон без указания номера ряда и сидения.
— Мне сказали: «Стойте, ждите, если будут места, то вас посадят», — объяснила Татьяна. — Объяснили, что произошел сбой в системе, и если мест не будет, то смогу улететь следующим рейсом. Я решила заглянуть на сайт S7, посмотрела что места есть, недолго думая купила место, подошла к стойке S7. Тогда мне выдали новый посадочный с номером сидения.
По словам Татьяны, она доплатила за выбор места 490 рублей. После этого она спокойно села в самолет и улетела. Пассажирка отметила, что во время обратного перелете из Сочи в Новосибирск таких проблем нет.
НГС направил запрос в авиакомпанию.
Недавно авиакомпанию оштрафовала транспортная прокуратура из-за того, что пассажирам не хватило мест на рейсе из Новосибирска в Омск. НГС уже объяснял, почему пассажирам может не хватать мест в самолете авиакомпании, о трансферном овербукинге на условиях анонимности рассказала сотрудница компании.