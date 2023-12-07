«Было очень много крови». Ученики брянской гимназии рассказали, что там творилось во время стрельбы

Утром 7 декабря в брянской гимназии
— На месте работают все оперативные службы, — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. — Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие.
Сразу после случившегося пошли слухи — 14-летнюю Алису (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) в школе травили. Но в разговоре с корреспондентами MSK1.RU школьники это не подтвердили.
— Педагоги у нас ведут себя корректно, и с их стороны травли школьников нет, — рассказал MSK1.RU ученик 5-й гимназии. — Дети в целом тоже друг друга не буллят. Это вообще редкость в стенах школы. Мы не можем предположить, за что могли затравить Алису.
Хотя нашлись школьники, которые подтвердили MSK1.RU, что девочке доставалось от других учеников, но подробности рассказывать отказались.
— Говорят, что Алиса специально шла убивать ту девочку, которую застрелила, — поделились школьники. — Было очень много крови. Когда уже после стрельбы мы там ходили, то по стенке тоже была размазана кровь. Какого-то мальчика выносили раненого.
Как заявила Екатерина Мизулина, у девочки, совершившей преступление, был конфликт с одной из погибших учениц из-за мальчика. Информация о травле пока не подтверждается.
Произошла стрельба во время второго урока, это была биология. Когда Алиса достала оружие и стала стрелять, многие попрятались под парты.
— У нас в этот момент была математика, — рассказали MSK1.RU ученики параллельного класса. — Наша учительница не растерялась и благополучно вывела нас всех на улицу.
В каждом классе учителя отреагировали на происходящее по-разному.
— К нам забежала девочка, как я помню, и нас всех загнал учитель по раздевалкам. Мы заперлись и сидели там всё время.
О том, когда школьники вернутся на учебу, по словам Вовы, неизвестно. Администрация пока ничего не объясняла ни учащимся, ни их родителям.
Также ученики говорят, что у них в гимназии охрана есть только для иллюзии безопасности: нет ни камер, ни турникетов, только сидящая на стуле бабушка. А ТАСС сообщил, что там не работала рамка металлодетектора.
Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, задержали. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 53-летнего мужчину доставили на опрос, силовики выясняют, как его дочь получила доступ к оружию.
По одной из версий, школьница могла воспользоваться тем, что накануне у ее отца был день рождения. Мама и сестра-близнец девочки также разговаривают с правоохранителями.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что одна из причин трагедии в брянской школе — «халатное отношение к хранению огнестрельного оружия».
— Оно должно находиться строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец, это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия, — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале. — Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью. Напомню, ранее мы ввели ответственность для владельцев оружия за небрежное хранение, повлекшее тяжкие последствия.
По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Обо всём, что известно на данный момент о стрельбе в брянской гимназии, мы рассказываем в онлайн-трансляции. Все новости об этой трагедии мы публикуем здесь.