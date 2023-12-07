«Было очень много крови». Ученики брянской гимназии рассказали, что там творилось во время стрельбы

Сразу после случившегося пошли слухи — 14-летнюю Алису (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) в школе травили. Но в разговоре с корреспондентами MSK1.RU школьники это не подтвердили.

— Педагоги у нас ведут себя корректно, и с их стороны травли школьников нет, — рассказал MSK1.RU ученик 5-й гимназии. — Дети в целом тоже друг друга не буллят. Это вообще редкость в стенах школы. Мы не можем предположить, за что могли затравить Алису.

Хотя нашлись школьники, которые подтвердили MSK1.RU, что девочке доставалось от других учеников, но подробности рассказывать отказались.

