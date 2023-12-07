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Внутри газовые баллоны: дом с горящей крышей тушат в Новосибирске — возгорание попало на видео

На месте работают пожарные

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Люди эвакуировались из дома самостоятельно

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В Новосибирске днем 7 декабря загорелся частный дом в Октябрьском районе. Его тушат 16 пожарных.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канала «Новосибирск с огоньком». Информацию о пожаре на улице 3-го Интернационалаподтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Сообщается, что вызов поступил в 14:09. Возгорание произошло в частном двухэтажном доме на двух хозяев.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирск с огоньком / Telegram

— В течение 5 минут после выезда первый пожарный расчет прибыл на место вызова. В это время горела кровля по всей площади и второй этаж. Произошло обрушение кровли. Из дома самостоятельно эвакуировались двое взрослых и двое детей. По имеющимся данным, в жилье находятся газовые баллоны, — рассказали в ведомстве.

По информации МЧС, есть угроза распространения огная на пристроки к дому. Огонь тушат 16 пожарных и 4 единицы техники.

В ноябре в Новосибирске загорелся дом на улице Коммунстроевской. Момент пожара попал на видео.

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