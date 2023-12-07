Внутри газовые баллоны: дом с горящей крышей тушат в Новосибирске — возгорание попало на видео

В Новосибирске днем 7 декабря загорелся частный дом в Октябрьском районе. Его тушат 16 пожарных.
Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канала «Новосибирск с огоньком». Информацию о пожаре на улице 3-го Интернационалаподтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Сообщается, что вызов поступил в 14:09. Возгорание произошло в частном двухэтажном доме на двух хозяев.
— В течение 5 минут после выезда первый пожарный расчет прибыл на место вызова. В это время горела кровля по всей площади и второй этаж. Произошло обрушение кровли. Из дома самостоятельно эвакуировались двое взрослых и двое детей. По имеющимся данным, в жилье находятся газовые баллоны, — рассказали в ведомстве.
По информации МЧС, есть угроза распространения огная на пристроки к дому. Огонь тушат 16 пожарных и 4 единицы техники.
В ноябре в Новосибирске загорелся дом на улице Коммунстроевской. Момент пожара попал на видео.