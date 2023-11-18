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СрочноОгонь вспыхнул в доме в Октябрьском районе
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Огонь вспыхнул в доме в Октябрьском районе — на месте пожарные. Видео

По словам очевидцев, инцидент произошел на Коммунстроевской

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Пожар произошел в Октябрьском районе

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Вечером 18 ноября в Новосибирске произошел пожар в Октябрьском районе. Видео возгорания прислал редакции читатель НГС.

Сибиряк сообщил, что снял видео с балкона дома по улице Виталия Потылицына, 7/2. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», огонь вспыхнул в двухэтажном доме по улице Коммунстроевской, 205. В паблике опубликовали кадры пожара.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Очевидцы сняли пожар на видео

Видео: читатель НГС, телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, что на месте работают пожарные. Они ликвидируют возгорание в сооружении.

— На месте работают 5 пожарных автомобилей, — сообщили в телеграм-канале.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

14 ноября в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в деревянном строении без крыши. По оперативным данным МЧС, пострадавших нет.

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