Огонь вспыхнул в доме в Октябрьском районе — на месте пожарные. Видео

Вечером 18 ноября в Новосибирске произошел пожар в Октябрьском районе. Видео возгорания прислал редакции читатель НГС.
Сибиряк сообщил, что снял видео с балкона дома по улице Виталия Потылицына, 7/2. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», огонь вспыхнул в двухэтажном доме по улице Коммунстроевской, 205. В паблике опубликовали кадры пожара.
На кадрах видно, что на месте работают пожарные. Они ликвидируют возгорание в сооружении.
— На месте работают 5 пожарных автомобилей, — сообщили в телеграм-канале.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
14 ноября в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в деревянном строении без крыши. По оперативным данным МЧС, пострадавших нет.