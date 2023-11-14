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Столб дыма поднялся над Октябрьским районом: его видно со стороны колеса обозрения

Была угроза перехода огня на жилой дом

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Дым заметили даже жители левого берега

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Утром, 14 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Сразу несколько очевидцев прислали в редакцию НГС фотографии и видео возгорания.

— На правом берегу пожар, — сообщил в НГС читатель и отправил фотографию, где издалека виден столб черного дыма.

Еще один читатель НГС отправил видеозапись, на которой видно сильное пламя. Вокруг стоят люди и обсуждают происходящее, слышны сирены, виднеются языки пламени высоко над постройкой.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пламя поднималось высоко над постройкой

Видео: читатель НГС

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве подтвердили информацию о возгорании.

— В 9:44 выезд на улицу Гурьевскую. На момент прибытия горело деревянное строение без крыши. Со слов соседей дом не жилой. Была угроза перехода огня на жилой дом, угрозу ликвидировали. В 10:05 пожар локализовали. По оперативным данным пострадавших нет, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков.

Ранее НГС писал о серьезном пожаре в районе Волочаевской. Там горел частный дом.

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