Столб дыма поднялся над Октябрьским районом: его видно со стороны колеса обозрения

Утром, 14 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Сразу несколько очевидцев прислали в редакцию НГС фотографии и видео возгорания.
— На правом берегу пожар, — сообщил в НГС читатель и отправил фотографию, где издалека виден столб черного дыма.
Еще один читатель НГС отправил видеозапись, на которой видно сильное пламя. Вокруг стоят люди и обсуждают происходящее, слышны сирены, виднеются языки пламени высоко над постройкой.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве подтвердили информацию о возгорании.
— В 9:44 выезд на улицу Гурьевскую. На момент прибытия горело деревянное строение без крыши. Со слов соседей дом не жилой. Была угроза перехода огня на жилой дом, угрозу ликвидировали. В 10:05 пожар локализовали. По оперативным данным пострадавших нет, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков.
Ранее НГС писал о серьезном пожаре в районе Волочаевской. Там горел частный дом.