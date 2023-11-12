«Дым затянул всё»: в районе Волочаевской серьезный пожар — показываем, что горит

В Новосибирске загорелся частный дом на улице Приисковой. Пожар заметили сегодня,
— Что-то горит на Волочаевской, причем очень серьезно. Дым весь район затянул, — сообщил читатель НГС.
Другая читательница прислала в редакцию фото с места происшествия. На них видно, что на улице Приисковой горит коттедж. Огонь полностью охватил крышу здания.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ночь с 6 на 7 ноября около жилого дома на левом берегу Новосибирска заметили пожарные машины — дым валил из окна одной из квартир.