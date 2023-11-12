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СрочноВ районе Волочаевской серьезный пожар
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«Дым затянул всё»: в районе Волочаевской серьезный пожар — показываем, что горит

Огонь быстро разгорелся

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Дым очень густой

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В Новосибирске загорелся частный дом на улице Приисковой. Пожар заметили сегодня, 12 ноября, около 11:30.

— Что-то горит на Волочаевской, причем очень серьезно. Дым весь район затянул, — сообщил читатель НГС.

Другая читательница прислала в редакцию фото с места происшествия. На них видно, что на улице Приисковой горит коттедж. Огонь полностью охватил крышу здания.

Огонь быстро распространяется

Огонь быстро распространяется

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Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ночь с 6 на 7 ноября около жилого дома на левом берегу Новосибирска заметили пожарные машины — дым валил из окна одной из квартир.

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