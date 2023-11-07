Дым повалил из окна высотного дома в Новосибирске — видео

В ночь с 6 на 7 ноября около жилого дома на левом берегу Новосибирска заметили пожарные машины. Очевидцы заявили о возгорании в здании.
Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Со ссылкой на местных жителей в нем сообщили, что пожар произошел в многоквартирном доме №25 по улице Ясный Берег. По данным 2ГИС, там находится 17-этажное здание ЖК Vesna.
— Жильцы сообщают о пожаре на четвертом этаже многоквартирного дома по адресу Ясный берег, 25, — указано в сообщении.
На видео можно заметить, что около жилого дома находятся две пожарные машины. Спецтехника установила автолестницу на уровне 3 и 4 этажей здания.
По данным сайте «Мой ЖКХ», многоквартирный дом находится под управлением ООО УК «Весна». НГС позвонил в УК с целью узнать подробности происшествия, но специалисты рекомендовали составить официальный запрос. Корреспондент направил документ организации.
5 ноября в Новосибирске загорелся частный дом. В результате пожара погибла женщина.