«Скорая констатировала смерть»: женщина погибла в пожаре на Седова — горел частный дом

Вечером 5 ноября в Новосибирске загорелся частный дом в Дзержинском районе. В результате пожара погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Инцидент произошел на улице Седова, специалисты прибыли на место пожара в 17:25 часов. Женщину эвакуировало из дома звено газодымозащитной службы, ей оказывали первую помощь. Затем сибирячку передали бригаде скорой медицинской помощи, но спасти ее не удалось.
— Женщина умерла. Скорая констатировала смерть в 18:11 часов, — сообщили в ведомстве.
Пожарные ликвидировали открытое горение в 17:48, огонь повредил домашние вещи на площади 15 квадратных метров в комнате здания. До прибытия специалистов из частного дома самостоятельно эвакуировали три человека, в том числе пятилетний ребенок. Они не пострадали.
— Для ликвидации (горения, — прим. ред) привлекалось 4 единицы техники и 14 сотрудников, — указано в сообщении.
Видео пожара опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах заметны пожарные машины и дым.
Накануне в Бердске Новосибирской области во время пожара погиб мужчина. Возгорание произошло в общежитии.