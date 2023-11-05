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«Скорая констатировала смерть»: женщина погибла в пожаре на Седова — горел частный дом

Из здания эвакуировались три человека, в том числе пятилетний ребенок

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Из частного дома самостоятельно эвакуировали три человека

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Вечером 5 ноября в Новосибирске загорелся частный дом в Дзержинском районе. В результате пожара погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Инцидент произошел на улице Седова, специалисты прибыли на место пожара в 17:25 часов. Женщину эвакуировало из дома звено газодымозащитной службы, ей оказывали первую помощь. Затем сибирячку передали бригаде скорой медицинской помощи, но спасти ее не удалось.

— Женщина умерла. Скорая констатировала смерть в 18:11 часов, — сообщили в ведомстве.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 17:48, огонь повредил домашние вещи на площади 15 квадратных метров в комнате здания. До прибытия специалистов из частного дома самостоятельно эвакуировали три человека, в том числе пятилетний ребенок. Они не пострадали.

— Для ликвидации (горения, — прим. ред) привлекалось 4 единицы техники и 14 сотрудников, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео пожара опубликовали в соцсетях

Видео: «АСТ-54 Black», телеграм-канал

Видео пожара опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах заметны пожарные машины и дым.

Накануне в Бердске Новосибирской области во время пожара погиб мужчина. Возгорание произошло в общежитии.

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