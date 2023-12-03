Новосибирец разбил окно в автобусе на Маркса – инцидент попал на видео

В Новосибирске вечером 2 декабря неизвестный мужчина разбил окно в автобусе. Видео инцидента опубликовали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».
В посте говорится, что ситуация произошла на остановке рядом с метро Площадь Маркса. Как утверждает автор, причиной такого поступка стал конфликт между водителем и мужчиной.
В Центре управления городским автоэлектротранспортом не ответили на звонок журналиста. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту.
Ранее в Новосибирске мужчина разбил машину на улице Авиастроителей. Автомобиль принадлежит его бывшей супруге.