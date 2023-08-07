Сибиряк ночью разбил машину бывшей жены, а потом бросил камень в окно тещи — его поймала ГБР

Ночью 7 августа в Новосибирске мужчина разбил машину на улице Авиастроителей. Автомобиль принадлежит его бывшей супруге.
О происшествии рассказали в агентстве безопасности «Гвардия». По информации пресс-службы, вызов поступил в 00:25.
— Женщина сообщила, что к ней домой, угрожая расправой, ломится бывший муж. Направленный на помощь экипаж застал нетрезвого хулигана во дворе дома. Мужчина успел разбить стекла в машине своей бывшей супруги, сломать зеркала заднего вида, оторвать задний бампер и повредить кузовные детали. Даже по самым приблизительным подсчетам хулиган нанес ущерб на несколько сотен тысяч рублей, — сообщили в «Гвардии».
Мужчину обезвредили и передали сотрудникам полиции.
— На этом история не закончилась. Через несколько часов он наведался в квартиру уже к теще, разбил камнем окно квартиры и сломал дверную ручку, — добавили в агентстве.
На прошлой неделе НГС писал о продавщице магазина «Пятерочка», которая задержала нетрезвого грабителя. Мужчина выпил бутылку коньяка прямо в зале, не расплатился и сбежал, а потом вернулся за добавкой.