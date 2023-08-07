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Сибиряк ночью разбил машину бывшей жены, а потом бросил камень в окно тещи — его поймала ГБР

Он угрожал экс-супруге расправой

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Ущерб машине оценили в несколько сотен тысяч рублей

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Ночью 7 августа в Новосибирске мужчина разбил машину на улице Авиастроителей. Автомобиль принадлежит его бывшей супруге.

О происшествии рассказали в агентстве безопасности «Гвардия». По информации пресс-службы, вызов поступил в 00:25.

— Женщина сообщила, что к ней домой, угрожая расправой, ломится бывший муж. Направленный на помощь экипаж застал нетрезвого хулигана во дворе дома. Мужчина успел разбить стекла в машине своей бывшей супруги, сломать зеркала заднего вида, оторвать задний бампер и повредить кузовные детали. Даже по самым приблизительным подсчетам хулиган нанес ущерб на несколько сотен тысяч рублей, — сообщили в «Гвардии».

Мужчину обезвредили и передали сотрудникам полиции.

— На этом история не закончилась. Через несколько часов он наведался в квартиру уже к теще, разбил камнем окно квартиры и сломал дверную ручку, — добавили в агентстве.

На прошлой неделе НГС писал о продавщице магазина «Пятерочка», которая задержала нетрезвого грабителя. Мужчина выпил бутылку коньяка прямо в зале, не расплатился и сбежал, а потом вернулся за добавкой.

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АБ ГвардияБывший мужРазбил машинуУлица Авиастроителей
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