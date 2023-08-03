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Держала дверь и боролась: хрупкая продавец поймала агрессивного сибиряка в «Пятерочке»

Мужчина выпил бутылку коньяка и убежал, но потом вернулся

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Инцидент произошел 2 августа

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В новосибирском магазине женщина-продавец поймала мужчину, который совершил кражу. Он выпил бутылку коньяка в магазине и убежал, но потом вернулся.

Вчера, 2 августа, в 20:10 бойцам ГБР поступил сигнал тревожной кнопки от сотрудников супермаркета «Пятерочка» на улице Громова.

— На выходе из магазина хрупкая женщина-кассир одной рукой удерживала входную стеклянную дверь, а другой боролась с агрессивно настроенным мужчиной на вид 40 лет, — рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».

Как только мужчина увидел вооруженных гвардейцев, то сразу успокоился. Продавец рассказала, что 1,5 часа назад мужчина зашел в магазин, быстро выпил бутылку коньяка, не расплатился и убежал из магазина. После сибиряк вернулся за добавкой, но продавцы его узнали и своими силами попытались удержать, заранее закрыв дверь супермаркета.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

Недавно в Новосибирске задержали мужчину и женщину в Кировском районе. Они в 21-й раз пытались украсть продукцию.

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АБ ГвардияГБРПятерочкаМагазинСупермаркетПродавец
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