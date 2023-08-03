Держала дверь и боролась: хрупкая продавец поймала агрессивного сибиряка в «Пятерочке»

В новосибирском магазине женщина-продавец поймала мужчину, который совершил кражу. Он выпил бутылку коньяка в магазине и убежал, но потом вернулся.
Вчера, 2 августа, в 20:10 бойцам ГБР поступил сигнал тревожной кнопки от сотрудников супермаркета «Пятерочка» на улице Громова.
— На выходе из магазина хрупкая женщина-кассир одной рукой удерживала входную стеклянную дверь, а другой боролась с агрессивно настроенным мужчиной на вид
Как только мужчина увидел вооруженных гвардейцев, то сразу успокоился. Продавец рассказала, что 1,5 часа назад мужчина зашел в магазин, быстро выпил бутылку коньяка, не расплатился и убежал из магазина. После сибиряк вернулся за добавкой, но продавцы его узнали и своими силами попытались удержать, заранее закрыв дверь супермаркета.
Мужчину передали сотрудникам полиции.
Недавно в Новосибирске задержали мужчину и женщину в Кировском районе. Они в