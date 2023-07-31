Серийных воров задержали в Новосибирске — пара воровала в магазинах больше 20 раз

В Новосибирске на прошлой неделе, 28 июля, задержали мужчину и женщину в Кировском районе. Они в 21 раз пытались украсть продукцию.
В одном из магазинов в Кировском районе нажали на тревожную кнопку, и на месте прибыли сотрудники ГБР.
— Прибывшие на место бойцы экипажа ГБР-11 задержали мужчину и женщину. Оказалось, что молодая пара совершала хищения из магазинов торговой сети уже 21 раз, а общая сумма украденного превысила 49 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».
Подозреваемых передали сотрудникам полиции.
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