«Требуется реабилитация»: глава СК России взял на контроль проверку по делу о травмах младенца в больнице Новосибирска

Председатель Следственного комитате России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку данных о ненадлежащем оказании медпомощи роженице из Новосибирска. Как сообщили в телеграм-канале «Информационный центр СК России», ее ребенок мог получить травмы.
В ведомстве уточнили, что сообщение о происшествии опубликовали в соцсетях. Женщину госпитализировали в августе в одну из местных больниц на плановое родоразрешение.
— Несмотря на наличие соответствующих показаний, кесарево сечение ей проведено не было. В процессе родовспоможения ребенку были причинены тяжелые травмы, в настоящее время ему требуется длительная и дорогостоящая реабилитация, — уточнили в ведомстве со ссылкой на сообщение.
Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход процессуальной проверки данных о происшествии. Он также поручил руководителю новосибирских следователей представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
В июле в Новосибирске сотрудники поликлиники экстренно приняли роды. Пациентка начала рожать на плановом приеме.