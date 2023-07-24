Сибирячка пришла в поликлинику и внезапно начала рожать: она справилась за полчаса

— Мы сдвинули две кушетки, одноразовые пеленки у нас есть в наличии. Все это быстро, потому что мы поняли, что уже идут и схватки, и потуги. Почти сразу отошли воды, и тут же стала врезаться головочка, — объясняет акушерка Юлия Цвиченко.

