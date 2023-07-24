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Сибирячка пришла в поликлинику и внезапно начала рожать: она справилась за полчаса

Девочка родилась раньше срока, сейчас ее уже выписали из больницы

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Роды приняли две акушерки и врач акушер-гинеколог

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В новосибирской поликлинике № 22 сотрудники экстренно приняли роды на плановом приеме: пациентка начала рожать внезапно и процесс занял всего полчаса. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

По информации Минздрава, в начале июля беременная женщина пришла на прием в женскую консультацию на Зорге, где наблюдалась. Это был плановый прием на сроке 36 недель. Пациентку отправили на КТГ (кардиотокография — метод оценки функционального состояния плода).

— Во время процедуры женщина пожаловалась на боли, медики сразу поняли, что это полноценные схватки,- передает Минздрав слова акушерки Ирины Власовой.

Сотрудники консультации вызвали скорую помощь, но роды оказались настолько стремительными, что ребенок успел родиться, пока ехала неотложка, уточняет Минздрав.

— Мы сдвинули две кушетки, одноразовые пеленки у нас есть в наличии. Все это быстро, потому что мы поняли, что уже идут и схватки, и потуги. Почти сразу отошли воды, и тут же стала врезаться головочка, — объясняет акушерка Юлия Цвиченко.

Роды приняли две акушерки и врач акушер-гинеколог. Весь процесс занял около получаса. В 19:15 женщину направили на КТГ, а в 19:47 роды уже благополучно завершились. У пациентки родилась девочка.

Поскольку в женских консультациях не предусмотрены специальные детские весы, новорожденную взвесили на обычных. Получилось 2 килограмма 100 граммов.

Приехавшие сотрудники скорой помощи увезли маму и ребенка в роддом. Через несколько дней женщину выписали, а девочку перевели в детскую больницу — набирать вес. Недавно врачи разрешили забрать ребенка домой.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирские врачи сделали трепанацию черепа беременной сибирячке — так они спасли женщину и сохранили ее ребенка.

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