Беременной сибирячке сделали трепанацию черепа: врачи спасли женщину и сохранили ее ребенка

Женщина испытывала сильную головную боль, у нее была выраженная лицевая асимметрия, невнятная речь, левая рука и нога обездвижены. Диагноз, который поставили в больнице после обследования — ишемический инсульт внутренней сонной артерии с большим объемом поражения головного мозга, острейший период.



— Состояние пациентки было тяжелым. Мы понимали, что по мере нарастания тяжести ее состояния хуже будет становиться и плоду. Поэтому все решения о тактике лечения принимались и корригировались быстро, все службы действовали оперативно. После суток наблюдения стало очевидно, что нарастает отек мозга и терапевтическими мерами не обойтись. Консилиум пришел к выводу о необходимости провести декомпрессионную трепанацию черепа. Это был единственно возможный в данных обстоятельствах вариант, жизнеспасающая операция, — рассказывает заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Андрей Затынко.

