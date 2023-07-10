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СрочноБеременной сибирячке сделали трепанацию черепа
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Беременной сибирячке сделали трепанацию черепа: врачи спасли женщину и сохранили ее ребенка

Пациентку пролечили неврологи, а потом сделали плановое кесарево сечение в перинатальном центре

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Несмотря на операцию на головном мозге, врачи сохранили жизни и матери, и ребенка

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Новосибирские врачи спасли 35-летнюю беременную женщину с обширным инсультом, они сохранили и ее ребенка.

Сибирячку с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения привезли на скорой в Новосибирскую областную клиническую больницу, в региональный сосудистый центр. Это было в марте, срок ее беременности был 26 недель. Сегодня о достижении врачей сообщили представители больницы.

Женщина испытывала сильную головную боль, у нее была выраженная лицевая асимметрия, невнятная речь, левая рука и нога обездвижены. Диагноз, который поставили в больнице после обследования — ишемический инсульт внутренней сонной артерии с большим объемом поражения головного мозга, острейший период.

— Состояние пациентки было тяжелым. Мы понимали, что по мере нарастания тяжести ее состояния хуже будет становиться и плоду. Поэтому все решения о тактике лечения принимались и корригировались быстро, все службы действовали оперативно. После суток наблюдения стало очевидно, что нарастает отек мозга и терапевтическими мерами не обойтись. Консилиум пришел к выводу о необходимости провести декомпрессионную трепанацию черепа. Это был единственно возможный в данных обстоятельствах вариант, жизнеспасающая операция, — рассказывает заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Андрей Затынко.

8 марта пациентку успешно прооперировали. И врачи продолжали наблюдать за состоянием плода: слушали сердцебиение, следили за тем, достаточно ли активно он шевелится, не страдает ли из-за того, что мама получает такое серьезное лечение.

Андрей Затынко говорит, что мозговые катастрофы у беременных редко, но случаются, причины могут быть разными

Андрей Затынко говорит, что мозговые катастрофы у беременных редко, но случаются, причины могут быть разными

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Как поясняют специалисты больницы, сегодня в подобных ситуациях вопрос, кого спасать — мать или ребенка, уже не стоит. Потому что современные анестезиологические пособия позволяют во время сложных оперативных вмешательств сохранить обе жизни.

Пока хирурги выполняли операцию, анестезиологи не только сопровождали их работу с пациенткой, но и обеспечивали защиту плода от негативного воздействия наркоза. Тем не менее консилиумом было заранее оговорено: если состояние будущей мамы станет критическим и угрожающим, необходимо выполнить экстренное родоразрешение. Этого удалось избежать.

Как пояснил Андрей Затынко, мозговые катастрофы у беременных редко, но случаются, причины могут быть разными. В данном случае никакой неврологической патологии, которая могла бы стать фоном для развития инсульта, врачи у пациентки не выявили.

Зато по результатам генетического исследования у нее обнаружили мутации генов системы гемостаза тромботической направленности, то есть врожденную предрасположенность к повышенному тромообразованию. Беременность стала «спусковым крючком», который запустил механизм реализации этой генетической предрасположенности.

— Во время беременности свертывающая система крови у женщин готовится к родам и предполагаемой кровопотере, поэтому запасается факторами свертывания. При дефектах в этой системе продуцируется слишком большой объем факторов свертывания, они начинают «сворачивать» кровь тогда, когда это не нужно. Иными словами, ситуация выходит из-под контроля, начинается патологическое, сверхактивное образование тромбов и, как следствие, ишемический инсульт, — поясняет врач.

После операции состояние пациентки стало заметно улучшаться, уже через шесть дней уменьшилась выраженность пареза руки и ноги, нормализовалась речь. Женщина стала самостоятельно садиться и даже вставать с поддержкой. Лечение она продолжала в неврологическом отделении у Андрея Затынко вплоть до 19 мая, когда была переведена в Областной перинатальный центр: подходил плановый срок родов.

Там ей выполнили кесарево сечение, поскольку неврологические нарушения у женщины еще сохраняются и роды не могли быть самопроизвольными. Ребенок родился здоровым. Сейчас мама и малыш уже дома.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирские врачи спасли пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в мире единичны.

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