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Новосибирские врачи спасли пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в мире единичны

В России подобные операции делают только в Новосибирске

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Доступ к сердцу осуществили с полным сохранением целостности грудины через межреберный промежуток с правой стороны

Доступ к сердцу осуществили с полным сохранением целостности грудины через межреберный промежуток с правой стороны

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Врачи спасли 31-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в мире единичны, а в России их делают только в Новосибирске.

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина прооперировали пациентку из Ангарска с аневризматически расширенной аортой, возникшей на фоне врожденного заболевания соединительной ткани — синдрома Марфана.

— Протезирование патологически расширенной части аорты выполнили с сохранением собственного аортального клапана через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 сантиметра. В России опытом проведения подобных вмешательств обладают только специалисты Центра Мешалкина, в мире случаи выполнения подобных операций единичны, — сообщила пресс-служба центра Мешалкина.

Преимущество вмешательства через мини-доступ — полная сохранность костных структур грудины, что позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны, и быстрая реабилитация: за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения каркасности грудной клетки пациентка сможет вернуться к полной физической активности уже через 10–14 дней после операции.


Как поясняет пресс-служба, в кардиохирургическом сообществе широко распространено мнение, что синдром Марфана у пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты — это показание к клапанозамещающей операции, которая предполагает замену патологически измененного участка аорты и пораженного аортального клапана протезом.

— Однако существуют данные, что эффективность клапаносохраняющей операции у данного категории пациентов не уступает и в ряде случаев является предпочтительнее, — передает пресс-служба слова директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Александра Богачева-Прокофьева.

На прошлой неделе мы писали, что новосибирские врачи спасли 9-летнюю девочку с «вывихом головы» после ДТП — в мире всего 135 выживших с подобной травмой.

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