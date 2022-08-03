Новосибирские врачи спасли пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в мире единичны
В России подобные операции делают только в Новосибирске
Врачи спасли 31-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в мире единичны, а в России их делают только в Новосибирске.
Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина прооперировали пациентку из Ангарска с аневризматически расширенной аортой, возникшей на фоне врожденного заболевания соединительной ткани — синдрома Марфана.
— Протезирование патологически расширенной части аорты выполнили с сохранением собственного аортального клапана через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 сантиметра. В России опытом проведения подобных вмешательств обладают только специалисты Центра Мешалкина, в мире случаи выполнения подобных операций единичны, — сообщила пресс-служба центра Мешалкина.
Преимущество вмешательства через мини-доступ — полная сохранность костных структур грудины, что позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны, и быстрая реабилитация: за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения каркасности грудной клетки пациентка сможет вернуться к полной физической активности уже через 10–14 дней после операции.
Как поясняет пресс-служба, в кардиохирургическом сообществе широко распространено мнение, что синдром Марфана у пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты — это показание к клапанозамещающей операции, которая предполагает замену патологически измененного участка аорты и пораженного аортального клапана протезом.
— Однако существуют данные, что эффективность клапаносохраняющей операции у данного категории пациентов не уступает и в ряде случаев является предпочтительнее, — передает пресс-служба слова директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Александра Богачева-Прокофьева.
На прошлой неделе мы писали, что новосибирские врачи спасли 9-летнюю девочку с «вывихом головы» после ДТП — в мире всего 135 выживших с подобной травмой.