«Волны достигают 8 метров»: что переживают новосибирцы, оказавшиеся в Сочи и Анапе, — фото со стихией

В Краснодарском крае второй день бушует сильный шторм, который сносит дома и деревья. По данным Кубанского МЧС, сила ветра достигала 114 км/час. Редакция НГС поговорила с новосибирцами, которые сейчас находятся в эпицентре бушующей стихии. Они рассказали о происходящем в регионе.
По словам экс-сибирячки Оксаны Кукушкиной, которая теперь живет в Сочи, самый большой удар стихии пришелся по объектам, которые находятся на набережной. Несмотря на сильный ветер, это никак не отразилось на работе школ и детских садов.
— Я живу в центре Сочи, и тут сильных повреждений нет. Больше всего пострадали те, кто живут у моря. Знаю, что шторм повалил несколько десятков деревьев, повреждено много машин. Знаю, что в образовательном центре «Сириус» затопило нижние этажи. Также были проблемы с железнодорожным транспортом, на пути упали высоковольтные столбы. В целом школы и детские сады работают в штатном режиме, насколько знаю, людей никуда не эвакуируют, — рассказала Оксана Кукушкина.
Другая жительница Новосибирска, которая сейчас находится в Адлере, рассказала, что сильный ветер разрушил многие постройки в городе. Однако эвакуацию граждан не проводили, но всем рекомендуют оставаться дома.
— Я сейчас нахожусь в Адлере, здесь сильный шторм, который рушит постройки на набережной. Сегодня вечером у меня самолет в Новосибирск, и пока не знаю, задержали ли рейс и вообще полетит ли самолет, пока нахожусь в отеле. Отмечу, что поезда в Сочи идут с опозданием, — рассказала Галина Голубова.
Еще один сибиряк, который представился Волком, говорит, что буйство стихии застал в Анапе. По словам мужчины, общественный транспорт в городе курсирует с задержками, а также происходят сбои с электроэнергией.
— Ветер уже стихает, но прибрежные зоны огорожены, волны достигают 8 метров. Людей туда не пускают, там сейчас работает уборочная техника. Здесь много паленых деревьев, повреждены машины. Вчера был сильный штормовой ветер, срывало крыши на зданиях. После 22:00 по местному времени отключилась электроэнергия, свет дали только в 11:00. Также наблюдается сбой со связью и задержки транспорта, — рассказал сибиряк, который сейчас находится в Анапе.
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