«Волны достигают 8 метров»: что переживают новосибирцы, оказавшиеся в Сочи и Анапе, — фото со стихией

— Я живу в центре Сочи, и тут сильных повреждений нет. Больше всего пострадали те, кто живут у моря. Знаю, что шторм повалил несколько десятков деревьев, повреждено много машин. Знаю, что в образовательном центре «Сириус» затопило нижние этажи. Также были проблемы с железнодорожным транспортом, на пути упали высоковольтные столбы. В целом школы и детские сады работают в штатном режиме, насколько знаю, людей никуда не эвакуируют, — рассказала Оксана Кукушкина.