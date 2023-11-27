Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что из-за шторма общественный транспорт в городах и районах республики работает в режиме выходного дня.
Кроме того, советник главы Крыма Олег Крючков обратился к жителям с просьбой не выезжать в город на личном транспорте.
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Сильный ветер также добрался до Ростова-на-Дону. По словам читателей издания 161.RU, из-за непогоды в городе валятся деревья, они падают на дома и повреждают провода.
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Накрывший российский юг «шторм века» сегодня накрыл Москву.
По словам синоптиков, такие снегопады, как сегодня, бывают в столице раз в 40 лет. Город засыпан снегом, коммунальщики едва справляются с уборкой, грузовики застревают на дорогах. Московские власти попросили водителей не выбираться в город на собственных автомобилях.
Кроме того, из-за непогоды начались проблемы в работе столичных аэропортов. Здесь задержали 40 рейсов, еще семь отменили.
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У берегов Анапы из-за «шторма века» на мель сел сухогруз.
Сухогруз длиной 167 метров построен в 1997 году, ходит под флагом Белиза. С
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