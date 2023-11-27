Второй день на черноморском побережье бушует сильнейший шторм. Он начался в Крыму, а в скором времени добрался и до Краснодарского края. Кубанское МЧС предупреждало, что ожидаются «очень сильные волны», но никто и предположить не мог, чем это всё обернется. В Крыму скорость ветра достигала 144 км/ч , а в Краснодарском крае, по информации оперштаба, ветер за одну ночь повалил более 250 деревьев, в четырех городах региона есть пострадавшие. Утром 27 ноября «шторм века» подобрался к Ростовской области и Москве, и в этой трансляции мы будем следить за происходящим.

