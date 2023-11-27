freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 88.81
eur 96.92
СрочноМиллионерша из NL показала квартиру за 20 млн
Ведущие
Все новости
Все новости
Онлайн-трансляция

На Кубани «Шторм века», Москву завалило снегом, ураган идет на Ростов: следим за погодой онлайн

В Крыму скорость ветра достигала 144 км/ч

2 436

Второй день на черноморском побережье бушует сильнейший шторм. Он начался в Крыму, а в скором времени добрался и до Краснодарского края. Кубанское МЧС предупреждало, что ожидаются «очень сильные волны», но никто и предположить не мог, чем это всё обернется. В Крыму скорость ветра достигала 144 км/ч, а в Краснодарском крае, по информации оперштаба, ветер за одну ночь повалил более 250 деревьев, в четырех городах региона есть пострадавшие. Утром 27 ноября «шторм века» подобрался к Ростовской области и Москве, и в этой трансляции мы будем следить за происходящим.

Илья Ненко

Поделиться

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что из-за шторма общественный транспорт в городах и районах республики работает в режиме выходного дня.

Кроме того, советник главы Крыма Олег Крючков обратился к жителям с просьбой не выезжать в город на личном транспорте.

Поделиться

Илья Ненко

Поделиться

Сильный ветер также добрался до Ростова-на-Дону. По словам читателей издания 161.RU, из-за непогоды в городе валятся деревья, они падают на дома и повреждают провода.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Поделиться

Илья Ненко

Поделиться

Накрывший российский юг «шторм века» сегодня накрыл Москву.

По словам синоптиков, такие снегопады, как сегодня, бывают в столице раз в 40 лет. Город засыпан снегом, коммунальщики едва справляются с уборкой, грузовики застревают на дорогах. Московские власти попросили водителей не выбираться в город на собственных автомобилях.

Кроме того, из-за непогоды начались проблемы в работе столичных аэропортов. Здесь задержали 40 рейсов, еще семь отменили.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель MSK1.RU

Поделиться

Илья Ненко

Поделиться

У берегов Анапы из-за «шторма века» на мель сел сухогруз.

Сухогруз длиной 167 метров построен в 1997 году, ходит под флагом Белиза. С 23 ноября он находился в порту Тамани, до этого был в Турции. Судя по данным сайта Vesselfinder, сейчас судно находится у самого берега Витязево. Официально ситуацию пока не комментировали.

Очевидцы фотографируют севший на мель сухогруз

Очевидцы фотографируют севший на мель сухогруз

Поделиться

По теме

СочиШтормШторм векаКубаньКраснодарский крайКрымНепогодаОсеньНоябрьКраснодар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter