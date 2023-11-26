Одни бурно подпевали, другим это надоело: сибиряки подрались во время концерта группы «Любэ» — видео

Жители Кемерова устроили драку на глазах артистов культовой рок-группы «Любэ», концерт который проходил в Кемерове 25 ноября, пишет NGS42.RU.
По словам автора поста в соцсетях, фанаты коллектива подрались, когда артисты исполняли песню «Солдат». Свой концерт группе пришлось временно приостановить, пока другие поклонники не разняли напавших друг на друга мужчин. Как видно на кадрах, в зале кузбасской филармонии, где и проходило выступление коллектива, после начала ссоры по просьбе зрителей затихла музыка и включился свет.
Остановить схватку кемеровчан в первые минуты пытались женщины, но безуспешно. Почему не отреагировала охрана — неизвестно.
По словам очевидцев, потасовка началась после того, как зрители на втором ряду сделали замечание вставшим возле сцены фанатам.
—На одном ряду зрители бурно реагировали на песни, подпевали, кричали. Впереди стоящему ряду зрителям это надоело, сделали замечание. И закончилось всё дракой. Всех увезли в полицию, — написал один из кемеровских слушателей.
Как отметили горожане под постом, концерт в Кемерове из-за этого инцидента «надолго запомнится группе Любэ».
Сами же музыканты произошедшее никак не прокомментировали. На личных страницах они опубликовали лишь видео с выступления в областной столице. Момент драки попал и на их камеры — он произошел во время второго отделения концерта. Долгое время группа не хотела выходить обратно на сцену. Некоторые зрители начали хлопать и кричать извинения артистам, пока те всё же не продолжили петь.
Комментарий о случившемся редакция NGS42 попыталась взять у руководства филармонии Кузбасса, но трубку в приёмной не подняли.
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