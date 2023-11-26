Одни бурно подпевали, другим это надоело: сибиряки подрались во время концерта группы «Любэ» — видео

Жители Кемерова устроили драку на глазах артистов культовой рок-группы «Любэ», концерт который проходил в Кемерове 25 ноября, пишет NGS42.RU.

По словам автора поста в соцсетях, фанаты коллектива подрались, когда артисты исполняли песню «Солдат». Свой концерт группе пришлось временно приостановить, пока другие поклонники не разняли напавших друг на друга мужчин. Как видно на кадрах, в зале кузбасской филармонии, где и проходило выступление коллектива, после начала ссоры по просьбе зрителей затихла музыка и включился свет.

