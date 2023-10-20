«Извини, не курю». Российского пианиста ударили по лицу в центре Новосибирска перед концертом — у него просили сигарету

— Парень отпускает девушку, останавливается передо мной и спрашивает: «есть ли закурить», на что я ему отвечаю: «извини, не курю». После мне тут же прилетает в лицо. Я падаю на землю, пребываю в жестком шоке, встаю и спрашиваю паренька, мол, не охренел ли он и что это вообще было, — написал композитор. — Тот в каком-то коматозе сказал: «будешь за базаром следить». Взял девушку под руку и пошел.