«Извини, не курю». Российского пианиста ударили по лицу в центре Новосибирска перед концертом — у него просили сигарету

Российского пианиста и композитора Дениса Стельмаха ударили в центре Новосибирска. Мужчина возвращался из бара в отель, по дороге его попросили дать закурить, но композитор отказал. После этого произошел конфликт. Об этом Стельмах написал в своем телеграм-канале.
Как сообщил 28-летний композитор Денис Стельмах, он прилетел в Новосибирск, заселился в отель и решил пойти в бар. Там пианист выпил и поел, но немного засиделся в заведении. Вышел из бара мужчина примерно в 2 часа ночи. По дороге в отель Денис заметил парня девушкой на вид им было 25 лет.
— Парень отпускает девушку, останавливается передо мной и спрашивает: «есть ли закурить», на что я ему отвечаю: «извини, не курю». После мне тут же прилетает в лицо. Я падаю на землю, пребываю в жестком шоке, встаю и спрашиваю паренька, мол, не охренел ли он и что это вообще было, — написал композитор. — Тот в каком-то коматозе сказал: «будешь за базаром следить». Взял девушку под руку и пошел.
Денис рассказал, что за всю жизнь он впервые получил по лицу, до этого мужчина ни с кем не дрался, но с ситуацией смирился. Он объяснил, что город встретил его неприветливо, но он все равно любит Новосибирск.
После случившегося конфликта, приключения у композитора не закончились, он пошел в аптеку, подумал, что на концерте с синяком быть не хочет.
— Ко мне снова идет навстречу какой-то мужчина. <...> Рассказал, что идет с больницы, где у него лежит жена на операции и что ему нужны деньги на проезд: буквально 30 рублей. Казалось бы, классическая отмазка человека, который просит деньги на алкоголь, но я видел, что передо мной не алкоголик, а глаза у человека очень светлые и добрые.
Композитор достал из кармана 500 рублей и отдал дедушке, тот долго благодарил мужчину, позвал к себе в гости и сказал, что снова поверил в добро.
Ранее, когда Денис прилетал в Новосибирск, он проспал свой концерт. Мужчина извинился перед жителями города и предложил вернуть деньги или прийти на следующий концерт.