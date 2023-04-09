Российский пианист проспал свой концерт в Новосибирске — что пообещали зрителям

— Так как телефон стоял на беззвучном, я не услышал будильника. И лишь в 19:50 мне позвонили с ресепшена, что меня потеряли. Я искренне извиняюсь перед всеми, кто пришел на концерт, — написал Денис Стельмах.

По словам композитора, он всё таки выступил, но лишь для тех, кто не ушел. Тем зрителям, кто не смог остаться разрешили вернуть деньги за билет или же прийти на концерт завтра, 10 апреля , по тем же билетам.

Тем, кто купил билет раньше и не остался, разрешили прийти в понедельник и занять место из билета. Тем, кто вчера был и хочет прийти, также разрешили занять место в зале без дополнительной оплаты. Всем остальным пианист пообещал скидку на билеты.