Российский пианист проспал свой концерт в Новосибирске — что пообещали зрителям

Российский пианист и композитор Денис Стельмах проспал свой концерт в Новосибирске. Он извинился перед жителями города на свой официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Концерт композитора должен был состояться в Новосибирске
— Так как телефон стоял на беззвучном, я не услышал будильника. И лишь в 19:50 мне позвонили с ресепшена, что меня потеряли. Я искренне извиняюсь перед всеми, кто пришел на концерт, — написал Денис Стельмах.
По словам композитора, он всё таки выступил, но лишь для тех, кто не ушел. Тем зрителям, кто не смог остаться разрешили вернуть деньги за билет или же прийти на концерт завтра,
Тем, кто купил билет раньше и не остался, разрешили прийти в понедельник и занять место из билета. Тем, кто вчера был и хочет прийти, также разрешили занять место в зале без дополнительной оплаты. Всем остальным пианист пообещал скидку на билеты.
— Если же вы остались вчера, но в понедельник во второй раз не сможете быть — также сделайте возврат, но с пометкой «был на первом концерте», чтобы ваше место смог занять кто-то другой, — написал композитор.
Недавно в Новосибирске выступал Филипп Киркоров, его концерт пытались отменить. В своих соцсетях артист рассказывал, как проводит время в Новосибирске. Даже спрашивал у своего друга, певца Давида Манукяна (Давы), какие места ему посетить. В итоге Филипп Киркоров посмотрел закат на набережной и сходил в гастробар.