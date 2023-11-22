Стало известно, кто нашел пропавшую почти месяц назад 30-летнюю Аксинию Шемякину из Новосибирска

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, как нашли пропавшую 30-летнюю Аксинию Шемякину. Женщина вышла из дома 27 октября, но домой не вернулась.
— Она была найдена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, противоправных действий в отношении нее совершено не было. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Как ранее сообщил источник НГС, сибирячка пропала 27 октября: она ушла в 8 вечера из дома на Родниках, заявление о пропаже написала мать женщины 2 ноября. Известно, что Аксиния уже пропадала.
Знакомая характеризовала женщину, как хорошую и ответственную, которая не пила алкоголь и не буянила, но в личной жизни Аксинии, по ее словам, были проблемы. По предварительным данным, полный тезка последнего сожителя пропавшей был осужден за угон автомобиля и кражу. Знакомая также отмечала, что первый возлюбленный женщины, от которого у нее есть ребенок, терроризировал Аксинию.