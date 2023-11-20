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Почти две недели в хирургическом отделении: в школе Новосибирской области прошло расследование после избиения девочки

Инцидент находится на контроле министерства

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По словам мамы школьницы, на ее дочь напал 13-летний ученик того же учебного учреждения

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В школе Татарска после избиения школьницы, которое произошло 8 ноября, провели служебное расследование. Об этом редакции НГС сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

По данным ведомства, конфликт произошел во время перемены. После случившегося, сотрудники учреждения вызвали в школу родителей, которые потом вместе с ребенком поехали в приемный покой больницы для оказания медицинской помощи.

— На сегодняшний день пострадавшая находится на стационарном лечении в хирургическом отделении. В школе проведено служебное расследование, с обучающимися и их родителями проведены профилактические мероприятия. Ситуация находится на контроле в управлении образования администрации Татарского муниципального района и министерстве образования Новосибирской области, — сообщили в министерстве сегодня, 20 ноября.

Как ранее рассказала мама пострадавшей 11-летней девочки, школьницу 8 ноября ударил ногой по голове 13-летний ученик. После случившегося, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в школе.

Несколько дней назад матери школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.

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ШколаТатарскМинистерство образованияПроверкаРасследование
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