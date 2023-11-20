Почти две недели в хирургическом отделении: в школе Новосибирской области прошло расследование после избиения девочки

В школе Татарска после избиения школьницы, которое произошло 8 ноября, провели служебное расследование. Об этом редакции НГС сообщили в министерстве образования Новосибирской области.
По данным ведомства, конфликт произошел во время перемены. После случившегося, сотрудники учреждения вызвали в школу родителей, которые потом вместе с ребенком поехали в приемный покой больницы для оказания медицинской помощи.
— На сегодняшний день пострадавшая находится на стационарном лечении в хирургическом отделении. В школе проведено служебное расследование, с обучающимися и их родителями проведены профилактические мероприятия. Ситуация находится на контроле в управлении образования администрации Татарского муниципального района и министерстве образования Новосибирской области, — сообщили в министерстве сегодня, 20 ноября.
Как ранее рассказала мама пострадавшей 11-летней девочки, школьницу 8 ноября ударил ногой по голове 13-летний ученик. После случившегося, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в школе.
Несколько дней назад матери школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.