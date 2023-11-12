Бастрыкин потребовал доклад о нападении подростка на 11-летнюю девочку в школе — избитая до сих пор в больнице

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в школе Татарска:
Сейчас следователями проводится проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность».
— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области
Девочка выходила из спортзала, когда произошло нападение. По словам матери пострадавшей, девочку избил
— Сначала он махал руками у нее перед лицом, как будто сейчас ударит, толкал. Потом залез на скамейку, стал разворачивать и ударил ей ногой по голове, удар был в прыжке. Попал тыльной частью ноги, задел челюсть, ухо, висок, был сильный удар по левой стороне головы, — рассказала НГС мать девочки Елена.
Сейчас пострадавшая остается под наблюдением врачей.
Несколько дней назад несколько матерей школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.