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Бастрыкин потребовал доклад о нападении подростка на 11-летнюю девочку в школе — избитая до сих пор в больнице

Проводится проверка о халатности

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Девочка серьезно пострадала

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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в школе Татарска: 11-летнюю девочку избил 13-летний подросток, и она оказалась с серьезными травмами в больнице.

Сейчас следователями проводится проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность».

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СК России.

Девочка выходила из спортзала, когда произошло нападение. По словам матери пострадавшей, девочку избил 13-летний подросток.

— Сначала он махал руками у нее перед лицом, как будто сейчас ударит, толкал. Потом залез на скамейку, стал разворачивать и ударил ей ногой по голове, удар был в прыжке. Попал тыльной частью ноги, задел челюсть, ухо, висок, был сильный удар по левой стороне головы, — рассказала НГС мать девочки Елена.

Сейчас пострадавшая остается под наблюдением врачей.

Несколько дней назад несколько матерей школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.

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