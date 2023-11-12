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«Говорят, чувствовал себя плохо»: что известно о водителе УАЗа, который погиб в ДТП с фурой на Северном объезде

О мужчине односельчане отзываются только положительно

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От УАЗа почти ничего не осталось

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У погибшего в лобовом ДТП с фурой под Новосибирском водителя УАЗа могли быть проблемы со здоровьем — об этом корреспонденту НГС сообщили его знакомые.

Авария произошла 11 ноября на Северном объезде в 04:35. Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, водитель УАЗа, двигаясь со стороны поселка Рыбачьего в сторону поселка Садового, выехал на встречную полосу. УАЗ столкнулся с встречной фурой МАН.

За рулем был житель Доволенского района Николай Чернов. Его знакомые отзываются о нем только положительно.

— Мы из одного села. Очень долгое время занимался предпринимательством. Возил мясо в город. Сейчас очень много разговоров идет. Кто говорит, что накануне он уже чувствовал недомогание, кто, что уснул за рулем. Теперь правду знает только он. Был очень добрый и отзывчивый человек. Всегда выручал. Большая утрата для всех! — объяснила знакомая мужчины Наталья.

Другой знакомый также подтвердил, что у мужчины были проблемы со здоровьем — подводило сердце. Что именно послужило причиной ДТП, скажут после всех необходимых экспертиз.

В Новосибирске ночью на перекрестке на скорости друг в друга врезались две машины. Видео ДТП.

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