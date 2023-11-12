Из груды металла вытаскивали спасатели: на Родниках на скорости врезались две машины — видео столкновения

В Новосибирске ночью на перекрестке на скорости друг в друга врезались две машины. Видео ДТП появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Авария произошла сегодня, 12 ноября, около 1:40 на пересечении улиц Гребенщикова и Тюленина.
— Один из них не предоставил преимущество при проезде перекрёстка, когда светофоры работали в режиме «мигающий жёлтый», — отметили в группе.
Одного из водителей доставали спасатели.
— Из Honda Fit деблокирован 34-летний мужчина, транспортирован до скорой помощи. Передан бригаде врачей, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
В Новосибирском районе утром 11 ноября в ДТП погиб водитель УАЗ. Авария произошла на Северном объезде в 04:35. УАЗ при ударе сильно пострадал.