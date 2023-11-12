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Из груды металла вытаскивали спасатели: на Родниках на скорости врезались две машины — видео столкновения

Светофоры в это время на перекрестке не работали

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Авария произошла на пересечении улиц Гребенщикова и Тюленина

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В Новосибирске ночью на перекрестке на скорости друг в друга врезались две машины. Видео ДТП появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Авария произошла сегодня, 12 ноября, около 1:40 на пересечении улиц Гребенщикова и Тюленина.

— Один из них не предоставил преимущество при проезде перекрёстка, когда светофоры работали в режиме «мигающий жёлтый», — отметили в группе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / vk.com

Одного из водителей доставали спасатели.

— Из Honda Fit деблокирован 34-летний мужчина, транспортирован до скорой помощи. Передан бригаде врачей, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

В Новосибирском районе утром 11 ноября в ДТП погиб водитель УАЗ. Авария произошла на Северном объезде в 04:35. УАЗ при ударе сильно пострадал.

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