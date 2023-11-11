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«Уже ест»: сёстры мужчины, которому проткнули вилами голову, поблагодарили спасателей — как он себя чувствует

Пострадавший мужчина пошел на поправку

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Спасатели помогали хирургам извлечь из головы мужчины вилы

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В Новосибирске семья мужчины, голову которого проткнули вилами, поблагодарила сотрудников МАСС за спасение. К спасателям приехали сёстры пострадавшего, они выразили признание и восхищение. А также подарили тортик.

— Как рассказала одна из сестер, на сегодняшний день мужчина идет на поправку. Динамика положительная. Уже ест самостоятельно. Органы чувств и зрения не повреждены, — рассказали спасатели МАСС в своих соцсетях.

Спасатели пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления. Нападение на мужчину произошло 3 ноября. По данным СК, пострадавшего едва не убил другой мужчина в ходе конфликта на автостоянке. Спасатели помогали хирургам извлечь из головы мужчины вилы.

Прошедшей ночью, с 10 на 11 ноября, в центре Новосибирска около бара «Друзья» на Вокзальной магистрали произошла массовая драка.

ВилыНовосибирскСпасателиМАСС
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