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Тема дняВилы прошли сквозь голову новосибирца: он выжил
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Битва на автостоянке: Стали известно, как череп новосибирца проткнули насквозь железными вилами

СК расследует уголовное дело о покушении на убийство

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По заявлению МАСС, «вилы прошли сквозь всю голову» пострадавшего

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Стало известно, как в голове у 54-летнего новосибирца оказались железные вилы (в операции по их извлечению хирургам помогали спасатели). По данным СК, пострадавшего едва не убил другой мужчина в ходе конфликта на автостоянке.

— Днём 3 ноября 2023 года на территории автомобильной стоянки, расположенной в Калининском районе города Новосибирска между знакомыми мужчинами, произошел конфликт. В результате обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область жизненно -важных органов. Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, — рассказали 4 ноября в СУ СКР по Новосибирской области.

Нападавшего заключили под стражу решением суда по ходатайству следователя. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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