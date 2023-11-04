Битва на автостоянке: Стали известно, как череп новосибирца проткнули насквозь железными вилами

Стало известно, как в голове у 54-летнего новосибирца оказались железные вилы (в операции по их извлечению хирургам помогали спасатели). По данным СК, пострадавшего едва не убил другой мужчина в ходе конфликта на автостоянке.
— Днём 3 ноября 2023 года на территории автомобильной стоянки, расположенной в Калининском районе города Новосибирска между знакомыми мужчинами, произошел конфликт. В результате обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область жизненно -важных органов. Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, — рассказали 4 ноября в СУ СКР по Новосибирской области.
Нападавшего заключили под стражу решением суда по ходатайству следователя. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.