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Тема дняВрач-педиатр бросил медицину ради двух такс
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Ювелирная точность и болгарка: спасатели помогли хирургам извлечь вилы из головы новосибирца

По заявлению МАСС, «вилы прошли сквозь всю голову» пострадавшего

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Каким образом сибиряк напоролся на вилы головой, остается загадкой

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Спасатели новосибирского МАСС приняли участие в необычной операции: они помогали хирургам извлечь из головы мужчины вилы. Об этом служба рассказала 4 ноября.

— Вчера спасатели МАСС выезжали на особый и уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и «ювелирная» точность действий. Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы. Необходимо было выполнить задачу по распилу и разъединению зубьев инструмента. Задача выполнена в полном объеме, мужчина передан хирургам для дальнейших работ, — рассказали в МАСС.

НГС обратился в минздрав Новосибирской области за уточнениями о том, как прошла операция, и каково состояние мужчины. На момент публикации материала редакция не получила обратной связи.

В октябре спасатели вызволили из открытого колодца мужчину со сломанной спиной: пострадавший провёл в заточении более суток.

МАСССпасателиУникальная операция
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