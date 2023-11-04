Ювелирная точность и болгарка: спасатели помогли хирургам извлечь вилы из головы новосибирца

Спасатели новосибирского МАСС приняли участие в необычной операции: они помогали хирургам извлечь из головы мужчины вилы. Об этом служба рассказала 4 ноября.
— Вчера спасатели МАСС выезжали на особый и уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и «ювелирная» точность действий. Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы. Необходимо было выполнить задачу по распилу и разъединению зубьев инструмента. Задача выполнена в полном объеме, мужчина передан хирургам для дальнейших работ, — рассказали в МАСС.
НГС обратился в минздрав Новосибирской области за уточнениями о том, как прошла операция, и каково состояние мужчины. На момент публикации материала редакция не получила обратной связи.
В октябре спасатели вызволили из открытого колодца мужчину со сломанной спиной: пострадавший провёл в заточении более суток.