Новосибирец провалился в открытый колодец с водой и просидел в нем со сломанной спиной почти сутки

Новосибирец провалился в открытой колодец на улице Волховской и повредил спину. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Спасатели МАСС».
Инцидент произошел вчера, 7 октября.
— Поступило обращение, что 48-летний мужчина ночью провалился в колодец с водой. Проходящий мимо очевидец услышал крики о помощи и вызвал спасателей. Мужчину достали из колодца и с подозрением на травму позвоночника передали бригаде врачей скорой помощи, — объяснили спасатели.
Колодец сейчас огородили сигнальной лентой и заблокировали подручными предметами.
В середине марта ребенок провалился в открытый колодец и чудом не погиб в Новосибирске.