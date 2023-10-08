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Новосибирец провалился в открытый колодец с водой и просидел в нем со сломанной спиной почти сутки

Крики о помощи услышал прохожий

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Мужчину достали передали врачам

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Новосибирец провалился в открытой колодец на улице Волховской и повредил спину. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел вчера, 7 октября.

— Поступило обращение, что 48-летний мужчина ночью провалился в колодец с водой. Проходящий мимо очевидец услышал крики о помощи и вызвал спасателей. Мужчину достали из колодца и с подозрением на травму позвоночника передали бригаде врачей скорой помощи, — объяснили спасатели.

Колодец сейчас огородили сигнальной лентой и заблокировали подручными предметами.

В середине марта ребенок провалился в открытый колодец и чудом не погиб в Новосибирске.

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