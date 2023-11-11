Новосибирцы заказали IРhone 14 за 19 тысяч рублей в магазине, но товар не получили — полиция проводит проверку

Новосибирская полиция проводит проверку из-за обращений обманутых покупателей интернет-магазина «Тысяча мелочей». В телеграм-канале предлагал купить IРhone, телевизор и другую технику по низким ценам, но пострадавшие говорят, что ни товар, ни возврат средств они не могут получить.
— В полицию города Новосибирска в отношении интернет-магазина поступило шесть обращений, в отношении которых проводятся доследственные проверки. По результатам рассмотрения будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.
Как ранее рассказали НГС пострадавшие, в интернет-магазине «Тысяча мелочей» можно было заказать любые товары, в том числе технику по низким ценам. Новосибирцы отправляли продавцу полную сумму за покупки, но товар не приходит, а деньги не возвращают. При этом владелица магазина в разговоре с журналистом отметила, что ее подвел поставщик. В группе пострадавших, которые также заказали товар в магазине, больше 200 человек, по словам новосибирцев, некоторые потерпевшие потеряли по 300 000 рублей.
Недавно НГС писал о том, что владелец магазина на площадке маркетплейса Ozon обманул юриста IT-компании, продавец предложил клиенту перейти в Telegram, чтобы согласовать оплаченный заказ, отправлял пуш-уведомления через приложение Ozon и просил назвать коды. В итоге деньги за товар ушли в карман мошенников в обход Ozon.