Новосибирцы заказали IРhone 14 за 19 тысяч рублей в магазине, но товар не получили — полиция проводит проверку

Как ранее рассказали НГС пострадавшие, в интернет-магазине «Тысяча мелочей» можно было заказать любые товары, в том числе технику по низким ценам. Новосибирцы отправляли продавцу полную сумму за покупки, но товар не приходит, а деньги не возвращают. При этом владелица магазина в разговоре с журналистом отметила, что ее подвел поставщик. В группе пострадавших, которые также заказали товар в магазине, больше 200 человек, по словам новосибирцев, некоторые потерпевшие потеряли по 300 000 рублей.