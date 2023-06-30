«Мне приходит пуш, я называю код»: продавец с Ozon обманом и оставил новосибирского юриста без ноутбука и денег

Владелец магазина на площадке маркетплейса Ozon обманул юриста IT-компании из Новосибирска. Продавец предложил клиенту перейти в телеграм, чтобы согласовать оплаченный заказ, начал отправлять пуш-уведомления через приложение Ozon и попросил назвать коды. В итоге деньги за товар ушли в карман мошенников в обход Ozon.
Два пуша и денег нет
Сергей (имя изменено — Прим. ред.) работает юристом в IT-компании, он несколько раз проходил обучения в сфере цифрового мошенничества, но столкнулся с новым видом обмана. Мужчина решил купить ноутбук за 25 тысяч рублей, обычно, по словам Сергея, такая техника стоит 40 тысяч рублей, но у продавца была хорошая скидка.
— В самом товаре было написано, что доставка из Беларуссии и не через Ozon, а продавец сам доставит до дома. Я оплатил товар через Ozon карту. После чего мне в приложении приходит сообщение от Minsk.Technoboom о том, что доставка до двери от продавца, поэтому необходимо все подтвердить и перейти в телеграм, — объяснила Сергей.
Юристу отправили адрес телеграма, его название было связано с Ozon, фотография также была со знаком маркетплейса. Там Сергею выслали номер заказа, телефона, именно то, что должны знать сотрудники Ozon. Магазин попросил подтвердить день доставки, срок и проверить корректность данных. Оказалось, что все было указано верно, кроме мобильного телефона. Сергей сообщил, что телефон указан неверно, магазин извинился и объяснил, что все исправит.
— Они сказали, что все изменят, сейчас придет пуш-уведомление от приложения Ozon, попросили назвать код, — рассказывает юрист. — Мне приходит пуш, я называю код. Магазин объяснил, что сбросил заказ и сейчас придет еще один пуш, попросили назвать, тогда заказ будет с правильным телефоном. Снова приходит пуш, я называю.
Всю переписку в телеграме магазин удалил (в этом мессенджере можно удалить диалог сразу у двух пользователей). Первый пуш, как потом понял Сергей, был отправлен, чтобы отменить заказ и вернуть деньги на карту, а второй пуш подтверждал списание средств на стороннюю карту с Ozon-банка. Мужчина общался с поддержкой банка, там сказали, что он стал жертвой мошенников и необходимо обратиться в полицию. Сергей сначала надеялся, что банк сможет отменить перевод и вернуть деньги, но это оказалась мгновенная операция.
— Тот ноутбук больше не продается. Меня переправили под логичным предлогом в телеграм, если бы там не было написано, что доставка организует продавец до двери, то я бы не перешел в другую социальную сеть. Я исходил из того, что мошенники не могут отправлять мне пуш-уведомления через приложение Ozon. Маркетплейс пустил на свою площадку продавца, который может писать покупателям и отправлять пуш-уведомления с кодами, — объяснил Сергей.
Сейчас юрист планирует обратиться в полицию.
Продавца заблокировали
Журналист НГС написал в пресс-службу Ozon. Там сообщили, что в последнее время число попыток мошенничества на онлайн-платформах выросло. В компании отметили, что усиленно проверяют продавцов на этапе регистрации, следят за действиями продавца, при помощи автоматических алгоритмов, и вручную блокируют товары с низкими ценами и другими подозрительными активностями.
— Мы очень просим наших клиентов всегда общаться с продавцом и совершать оплату только внутри нашей площадки. Даже если вам предлагают техподдержку заказа по внешней ссылке или в мессенджере, не стоит переходить на сторонние ресурсы в процессе заказа, — ответили в пресс-службе.
Ozon советует никогда не говорить третьим лицам коды подтверждения операции по карте Ozon Банка. Если же продавец просит перевести общение в другие мессенджеры, то необходимо обратиться в службу поддержки, чтобы маркетплейс мог быстро заблокировать продавца.
Также в компании отметили, что проверили ситуацию Сергея, выяснили, что клиент общался с магазином в другом мессенджере, и мошенник обманным путем получил доступ к личному кабинету покупателя, а также код для использования карты банка.
— Мы уже заблокировали продавца и рекомендуем клиенту обратиться в правоохранительные органы, — объяснили в компании.
Журналист НГС попыталась найти информацию о магазине Minsk.Technoboom в открытых источниках, но ничего отыскать о компании не удалось. При этом получилось найти ссылку на Ozon, где когда-то магазин продавал свои товары, но если перейти по ней, то маркетплейс выдает сообщене, что «такой страницы не существует».
Недавно мошенник обманул жителей Новосибирской и Кемеровской областей, а потом решил компенсировать ущерб перед передачей уголовного дела в суд.