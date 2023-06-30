«Мне приходит пуш, я называю код»: продавец с Ozon обманом и оставил новосибирского юриста без ноутбука и денег

Юристу отправили адрес телеграма, его название было связано с Ozon, фотография также была со знаком маркетплейса. Там Сергею выслали номер заказа, телефона, именно то, что должны знать сотрудники Ozon. Магазин попросил подтвердить день доставки, срок и проверить корректность данных. Оказалось, что все было указано верно, кроме мобильного телефона. Сергей сообщил, что телефон указан неверно, магазин извинился и объяснил, что все исправит.

— Они сказали, что все изменят, сейчас придет пуш-уведомление от приложения Ozon, попросили назвать код, — рассказывает юрист. — Мне приходит пуш, я называю код. Магазин объяснил, что сбросил заказ и сейчас придет еще один пуш, попросили назвать, тогда заказ будет с правильным телефоном. Снова приходит пуш, я называю.