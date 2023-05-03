Сибиряк обманул 15 продавцов с сайта объявлений, но потом вернул им деньги — почему

Обвиняемый в мошенничестве сибиряк компенсировал ущерб потерпевшим перед передачей уголовного дела в суд. Он выплатил им 137 тысяч рублей, рассказали в областном главке полиции.
— Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего жителя Кемеровской области, обвиняемого в серии краж денежных средств с банковских счетов граждан. В ходе расследования обвиняемый возместил потерпевшим причиненный ущерб, — сообщили 3 мая в МВД региона.
По данным следствия, мужчина с ноября 2021 года по февраль 2022 года находил на популярном интернет-сервисе объявлений публикации о продаже товара. Он связывался с продавцом через мессенджер, изображая потенциального покупателя.
— При согласии продавца совершить сделку молодой человек формировал фишинговую ссылку, при переходе на которую заинтересованному гражданину необходимо было ввести полные данные своей банковской карты. После этого происходило незаконное списание денежных средств, — добавили в главке новосибирской полиции.
Сибиряку удалось обмануть 15 жителей Кемеровской и Новосибирской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Они лишились 137 тысяч рублей. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд Новосибирска для рассмотрения.
По мнению юриста Дениса Садовского, возвращение похищенного может помочь в некоторых случаях избежать части наказания.
— Положения ст. 76 прим. 2 УК РФ регламентируют: если человек впервые совершил преступление небольшой тяжести, раскаялся и возместил ущерб, то уголовное дело может быть прекращено. Тогда фигуранту назначается судебный штраф, а сам он считается судимым. Это сейчас достаточно часто применяемый механизм, но в каждом отдельном случае решение остается за председательствующим судьей, — пояснил Садовский.
В августе 2022 года мы рассказывали, как бизнесмен из Челябинска Михаил продавал медицинский прибор через популярный сервис объявлений, но вместо реального покупателя ему написал мошенник.