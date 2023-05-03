Сибиряк обманул 15 продавцов с сайта объявлений, но потом вернул им деньги — почему

— При согласии продавца совершить сделку молодой человек формировал фишинговую ссылку, при переходе на которую заинтересованному гражданину необходимо было ввести полные данные своей банковской карты. После этого происходило незаконное списание денежных средств, — добавили в главке новосибирской полиции.



Сибиряку удалось обмануть 15 жителей Кемеровской и Новосибирской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Они лишились 137 тысяч рублей. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд Новосибирска для рассмотрения.

