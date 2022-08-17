«Мамонт дал код»: как бизнесмен разозлил интернет-мошенника и узнал секреты разводов

Бизнесмен из Челябинска Михаил продавал медицинский прибор через популярный сервис объявлений, но вместо реального покупателя ему написал мошенник. Пользователь быстро распознал схему, удивившись ее примитивной простоте. Обменявшись оскорблениями, стороны остыли, и тут состоялся любопытный диалог, который хорошо показывает, почему в России подобные «специалисты» чувствуют себя неприкасаемыми и гордятся статусом «санитаров леса».
На чём ловят пользователей объявлений
Михаил продавал инфузомат — специальный прибор, чтобы ставить капельницы кошке. Стоимость его составляла 25 тысяч рублей, и вскоре нашелся покупатель, который задал несколько вопросов в личных сообщениях и согласился на покупку. Забрать инфузомат лично у него не получалось, и покупатель предложил сделать это через сервис доставки самой площадки объявлений — такая услуга действительно есть на многих сервисах.
Покупатель попросил электронный адрес Михаила, и вскоре пришло уведомление об оплате 25 тысяч. Страница была оформлена в стиле сайта объявлений, и сообщение гласило, что деньги якобы уже зачислены на счет сервиса, а для их получения Михаилу нужно ввести в поля свои данные: имя, фамилию, номер карты, ее баланс... Если бы он это сделал, произошло бы ровно обратное: указанная сумма была бы не зачислена, а списана с его карты.
Михаил догадался, что речь о «фишинге» — мошеннической схеме, когда реальный сайт подменяется копией, а данные и деньги утекают мошенникам. Когда «покупатель» спросил, всё ли получилось, Михаил написал ему: «Тупой кретин, ни черта нового придумать не можете». На этом бы всё и закончилось, но фраза задела мошенника за живое, и тот принялся доказывать, что, несмотря на архаичность схемы, она до сих пор работает. Но Михаила больше поразили даже не детали аферы, довольно известной и старой, а то, какой масштаб приобрел этот «промысел» в России и насколько комфортно чувствуют себя злоумышленники.
«Нас никто не ищет»
На ремарку Михаила, что риски схемы неоправданны и мошенника рано или поздно найдет полиция, тот заметил, цитируем: «Так никто не ищет. Вы представьте, вы приходите в отдел и говорите, что у вас в интернете что-то украли. Они заявление примут, а дальше заниматься не будут».
Тогда Михаил усомнился в том, что схема действительно прибыльная. «Если и работает, то лишь эпизодически», — написал он, чем поранил профессиональную гордость жулика. В ответ тот принялся доказывать, что его заработок исчисляется сотнями тысяч. Он прислал скрин чат-бота, в котором за обман «мамонта» (так называют жертв) на 59 тысяч рублей он заработал 44 тысячи рублей — остальное, видимо, забрал «сервис». Впрочем, сам Михаил сомневается в том, что мошенник зарабатывает по полмиллиона рублей в месяц, как декларирует:
— Скорее всего, это сумма, которую обещают кураторы этого сервиса, — считает он. — Но в любом случае кто-то еще ведется на эти старые разводы, и мошенники рады.
Главное — анонимность
Когда мы говорим об интернет-мошенниках, в голове рисуется образ некого преступного синдиката или осужденных, работающих по таким схемам из зоны. Но в данном случае всё куда проще. Наш мошенник «обучился» ремеслу по интернет-инструкциям, сайты с которыми по какой-то причине не блокируют надзорные органы. После этого он подключился к специально созданному чат-боту, который формирует фальшивые страницы и осуществляет переводы денег, забирая за это свою долю: от 10 до 50% в зависимости от суммы «навара». Инструкция рекомендует работать с объявлениями, в которых указаны цены от 3 до 10 тысяч рублей: более крупных сумм может просто не оказаться на карте жертвы. При этом в случае Михаила использовалась «тюнингованная» схема, где на одном из этапов нужно указывать баланс своей карты якобы для подтверждения того, что вы ее собственник.
Схема не требует личного знакомства между организаторами «бизнеса» и его «сотрудниками», и последние чувствуют себя очень уверенно, поскольку их задача — лишь разговорить «мамонта» и получить его электронный адрес. Остальное делается в автоматическом режиме. Мошенник-исполнитель физически не снимает деньги с карты клиента, а свою долю воспринимает как гонорар. Михаил добавляет:
— Когда я углубился в вопрос, оказалось, что это целая субкультура: в их собственных глазах они не мошенники, они «скамеры» или «воркеры», типа, рабочие. Процесс обмана — это «мамонтизация». Ну и прицепом идет несложная философия: они санитары леса, а жертвы сами виноваты, что такие наивные, мол, не прошли естественный отбор. Всё это перекликается со старыми уголовными прибаутками о том, что лох и деньги должны расстаться, что лох — не мамонт, не вымрет.
Схема для тупых
Популярность схемы объясняется, вероятно, максимально подробными инструкциями по охоте на «мамонтов», в которых, например, содержится подробная классификация потенциальных жертв: от самых выгодных, которые пользуются сервисом впервые, до прошаренных, с которыми лучше не связываться. С магазинами, которые маскируются под клиентов-частников, работать не рекомендуется тем более. Есть даже подробный список критериев, как вычислить профессионального продавца по характеру фотографий.
Умильно звучит предупреждение, что при работе с продавцами-новичками (формально самой выгодной категорией) важно не нарваться на такого же мошенника, который может работать под личиной лошковатого пользователя, делающего в интернете первые шаги.
Большое внимание уделено психологии «мамонтов». Например, сначала рекомендуется провести «предварительные ласки» и задать массу наивных вопросов о товаре, чтобы создать впечатление бесхитростного человека.
Мануал содержит ответы на популярные вопросы и сомнения «мамонта», например почему деньги списываются с карты, если должны зачисляться — человек ведь увидит направление перевода денег, когда процессинговый центр затребует подтвердить транзакцию. В ответ рекомендуется отправлять фейковый скрин сайта объявлений (якобы раздел «Часто задаваемые вопросы»), где говорится буквально следующее: «Банк запрашивает удостоверение личности путем бронирования денежных средств продавца в размере суммы продажи для обеспечения безопасности платежа. Денежные средства возвращаются после оплаты в течение 10–15 минут». В реальности при зачислении денег на нашу карту банки не замораживают никаких сумм.
Наиболее частые осечки у мошенников случаются даже не потому, что клиент понимает, что нарвался на мошенников, а потому, что на его карте просто недостаточно денег. Ведь формально человек продает вещь, и его счет может быть и обнуленным.
Действия злоумышленников подпадают под определение мошенничества в Уголовном кодексе: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Если ущерб незначительный, а преступление совершалось в одиночку, преступнику грозит до 2 лет лишения свободы. Если ущерб значительный (более 10 тысяч рублей) и/или преступники действовали группой, предельный срок заключения возрастает до 5 лет (части 1 и 2 статьи 159 УК РФ).
А кто их ищет?
Михаил, в свою очередь, задается вопросом, почему при таком бесстрашии интернет-воров полиция не может найти на них управу.
— Начнем с риторического вопроса: почему у нас блокируют ресурсы, связанные известно с чем, а инструкции для жуликов не блокируют? — рассуждает он. — Далее: неужели нельзя внедриться в эти чаты, провести оперативную работу, отследить транзакции, выйти на жуликов? Раньше процессинговые центры были не в России, но теперь-то у нас. Можно всё это отследить, только воля нужна.
Под каждого лоха — своя схема
Проблема интернет-аферистов и телефонных мошенников действительно обостряется. Одна из популярных схем развода — это звонок клиенту якобы от лица службы безопасности банка: человека убеждают, что мошенники пытаются снять с его счета деньги и требуют совершить ряд операций для их «блокировки». Вот история детского тренера, который попался на эту удочку, а теперь остался один на один с банковскими коллекторами. Несмотря на возбуждение уголовного дела против неустановленных лиц, суды разных инстанций считают притязания банка легитимными.
Процветают и «серые дилеры»: автосалоны, которые заманивают клиентов обещаниями низких цен на автомобили, а затем продают их в кредит с абсурдными наценками. Полиция зачастую не видит причин для возбуждения уголовных дел против сотрудников или владельцев салона, ссылаясь на добровольность заключения договора купли-продажи.
Иногда мошенники звонят якобы от лица оператора сотовой связи. Не выходит из моды и банальный «фишинг»: заманивание клиентов на фейковые страницы банков или других солидных организаций. А некоторые люди настолько поддаются на внушения мошенников, что готовы выполнять их инструкции несколько дней подряд.