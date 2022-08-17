«Мамонт дал код»: как бизнесмен разозлил интернет-мошенника и узнал секреты разводов

«Нас никто не ищет»

На ремарку Михаила, что риски схемы неоправданны и мошенника рано или поздно найдет полиция, тот заметил, цитируем: «Так никто не ищет. Вы представьте, вы приходите в отдел и говорите, что у вас в интернете что-то украли. Они заявление примут, а дальше заниматься не будут».



Тогда Михаил усомнился в том, что схема действительно прибыльная. «Если и работает, то лишь эпизодически», — написал он, чем поранил профессиональную гордость жулика. В ответ тот принялся доказывать, что его заработок исчисляется сотнями тысяч. Он прислал скрин чат-бота, в котором за обман «мамонта» (так называют жертв) на 59 тысяч рублей он заработал 44 тысячи рублей — остальное, видимо, забрал «сервис». Впрочем, сам Михаил сомневается в том, что мошенник зарабатывает по полмиллиона рублей в месяц, как декларирует:

