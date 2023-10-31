IРhone 14 Pro Max за 19 тысяч рублей. Сибирячки заявили, что их обманули в интернет-магазине — им не отправляют товар

Жительницы Новосибирской области заявили, что попались на обман, когда решили купить дорогую технику по сниженной цене. Сибирячки оплатили в интернет-магазине товар, но ни вещи, ни деньги назад не получили. Пострадавшие заказывали IРhone, телевизор и другую технику — женщины уже обратились в полицию
«Вернули 100 рублей»
Как рассказала редакции НГС Наталья из Искитима (имя изменено по ее просьбе), о группе в WhatsApp магазина «Тысяча мелочей», где продают телефоны, планшеты, телевизоры и другую технику, она узнала от знакомого, который оформил там два раза заказ. 15 апреля женщина вступила в группу.
По словам сибирячки, ее друг заказал технику в 2022 году, ждал доставку полгода, после чего ему предложили вернуть деньги, сообщив, что поставщик не отвечает. Второй заказ уже от другого поставщика он оформил в 2023 году, товар, отмечает женщина, также не пришел.
В апреле уже сама Наталья решила купить телефон iPhone 14 Pro Max, стопроцентную предоплату —
Сейчас на сайтах по продаже техники IPhone 14 Pro Max стоит примерно 130 тысяч рублей.
Товар, по словам администратора магазина, должен был поступить в июне этого года. Позже женщина решила заказать второй телефон. Она оформила заказ на iPhone 14 на сумму
— Сначала я попросила вернуть деньги администратора. Ответа от нее не было, через пару дней она написала в группе, что уволилась. Товара нет. Деньги она мне вернула в размере 100 рублей, — рассказала Наталья.
Женщина написала заявление в полицию.
Другая пострадавшая, Анна (имя изменено по ее просьбе), живет в Линево. Ей в начале лета знакомые рассказали про группу «Тысяча мелочей», сибирячка заинтересовалась тем, что товары можно покупать дешевле. Заказала телевизор фирмы Sony, мангал и IРhone 14, общая сумма товаров — 40 тысяч рублей. Анна отправила полную предоплату на счет Вероники Р.
— Товар не пришел, срок переносили, и перспектива получить товар или свои деньги таяла на глазах. Администраторы хранили молчание и не читали сообщения, не шли на контакт. А если и шли, то кормили завтраками снова и снова, — говорит пострадавшая.
Анна также написала заявление в полицию 16 октября. В группе пострадавших, которые также заказали товар в магазине, больше 200 человек, по словам женщины, некоторые потерпевшие потеряли по 300 тысяч рублей.
Магазин продолжает работать
Судя по ссылке, которую НГС отправили пострадавшие, магазин «Тысяча мелочей» продолжает работать. В группе регулярно появляются посты о продаже разного рода товаров, как техники, так и мелочей. Например, телевизор Xiaomi предлагают купить чуть более чем за 7 тысяч рублей, в официальных магазинах техники такой же телевизор стоит более 14 тысяч рублей.
27 октября в группе появилось сообщение от Вероники, по словам пострадавших, она владелица бизнеса, в нем указано, что один из администраторов группы обманывал клиентов. НГС связался с Вероникой, раскрывать свою должность она не стала, но сообщила, что проблема возникла из-за поставщиков.
— За товар деньги возвращаются или предоставляется сам товар, подход к каждому индивидуален, подвел поставщик. Далее без комментариев, — ответила Вероника.
Редакция НГС отправила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, поступали ли в ведомство заявления и сколько сейчас выявлено пострадавших.
Недавно НГС писал о том, что владелец магазина на площадке маркетплейса Ozon обманул юриста IT-компании, продавец предложил клиенту перейти в Telegram, чтобы согласовать оплаченный заказ, отправлял пуш-уведомления через приложение Ozon и просил назвать коды. В итоге деньги за товар ушли в карман мошенников в обход Ozon.