IРhone 14 Pro Max за 19 тысяч рублей. Сибирячки заявили, что их обманули в интернет-магазине — им не отправляют товар

В апреле уже сама Наталья решила купить телефон iPhone 14 Pro Max, стопроцентную предоплату — 19 876 рублей, именно столько стоил смартфон — она отправила на киви-кошелек Вероники Р.

Сейчас на сайтах по продаже техники IPhone 14 Pro Max стоит примерно 130 тысяч рублей.