Сибиряк разломал почтовые ящики в подъезде и попал на видео — он может быть братом подростка, избившего таксистку

Вандал разломал почтовые ящики в подъезде многоэтажки на улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска. Кадры вечернего перфоманса опубликовало сообщество «Моя первомайка» во ВКонтакте. По словам жителей, таким образом хулиган и его подруги отметили воскресный вечер. Кроме того, соседи заподозрили: герой видеозаписи может оказаться старшим братом одного из подростков, осужденных за нападение на женщину-таксиста в декабре 2020 года.
Жители дома уверены: все трое молодых людей на видео пьяны и даже не подозревают о том, что их похождения снимает камера видеонаблюдения. Пока девушки смотрят, парень грубо выламывает дверцы почтовых ящиков в подъезде. Личности вандалов установили легко: в подъезде всех троих хорошо знают.
— Это довольно известная компания из нашего дома. Постоянные гулянки у них, то мебель в подъезд выносят, то веселятся по ночам, — рассказала НГС председатель совета дома Оксана Кошенова. — Две девушки живут, одна — якобы внучка хозяина, но возможно, она снимает квартиру. Ребенку у нее года два. А молодой человек... Помните, таксистку избили на Первомайке? Это родной старший брат одного из подростков [осужденных за нападение на нее]. Он — не местный, со старого КСМа. Пришел к этим девушкам, все были пьяные.
Как рассказала старшая по дому, беспокойная соседка сначала искренне возмутилась, когда жильцы пригрозили ей заявлением в полицию, но узнав, что весь вечерний дебош попал в объектив камер видеокамер, изменила поведение. Ее приятель, по словам жителей, заявил, что искупит свою вину.
— Парень заявил, что он готов возместить ущерб. Я сходила в управляющую компанию, уточнила, что каждая поврежденная секция ящиков стоит 2 тысячи 800 рублей. Пока мы в полицию не обращались, потому что там могут все за малозначительностью ущерба прикрыть, а нам важнее эти ящики получить. Но если через день-два ничего не изменится, будем подавать. Мое заявление в ЖЭУ уже лежит, — объяснила Оксана Кошенова.
Жители дома на Твардовского заподозрили: молодой человек, который ломает ящики на видео, может оказаться старшим братом одного из подростков, осужденных за нападение на таксистку в декабре 2020 года. В тот момент братья жили с бабушкой, и если младшего, Андрея, знакомые характеризовали, как молодого человека, связавшегося с дурной команией, о старшем отзывались хорошо.
НГС нашел молодого человека, который разломал ящики в подъезде на Твардовского. Алексей А., кажется, не стесняется того, что его сомнительная известность в городе растет: видео дебоша он опубликовал в своем телеграм-канале. На момент выхода публикации молодой человек не ответил на сообщение журналиста, но НГС готов озвучить его позицию.
Многоэтажку на улице Твардовского обслуживает ООО «Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания «Горский». Директор компании — Занина Светлана Викторовна. По состоянию на конец 2022 года выручка составила 466 миллионов рублей, чистая прибыль — 52 миллиона рублей.
Оперативно дозвониться до управляющей компании не удалось.
Ранее НГС писал о том, что в объектив камеры видеонаблюдения попал таинственый мужчина с монтировкой. Он пытался выломать двери подъездов и напугал жильцов.