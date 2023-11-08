Сибиряк разломал почтовые ящики в подъезде и попал на видео — он может быть братом подростка, избившего таксистку

НГС нашел молодого человека, который разломал ящики в подъезде на Твардовского. Алексей А., кажется, не стесняется того, что его сомнительная известность в городе растет: видео дебоша он опубликовал в своем телеграм-канале. На момент выхода публикации молодой человек не ответил на сообщение журналиста, но НГС готов озвучить его позицию.



Многоэтажку на улице Твардовского обслуживает ООО «Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания «Горский». Директор компании — Занина Светлана Викторовна. По состоянию на конец 2022 года выручка составила 466 миллионов рублей, чистая прибыль — 52 миллиона рублей.