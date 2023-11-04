«Серега Халк». Сибиряк устроил разборки и отпинал чужое авто прямо посреди дороги — видео, наполненное яростью

Дорожные разборки на улицах Новосибирска — явление нередкое. Дерутся и водители, и пешеходы, мужчины и женщины. Порой разнять оппонентов пытаются очевидцы, и тогда драка становится массовой. А иногда дело и вовсе доходит до оружия, уголовного дела и серьезных приговоров. Нынешняя история, к счастью, не из последних, но и приятной назвать ее язык не поворачивается. Один из водителей, недовольный медлительностью другого, вспылил, заставил оппонента остановиться, а затем принялся что есть силы разносить его машину. Журналист НГС посмотрела жутковатую сцену дорожного конфликта с автоюристом, чтобы понять: могут ли опасным водителем заинтересоваться полицейские, даже если он потом извинился.
Пятница, 13-е
Этот инцидент произошел почти 3 недели назад, но в сеть попал совсем недавно. Водитель старенькой Toyota Estima явно торопился и был не в духе. Своим дурным настроением он не замедлил щедро поделиться с водителем попутной машины Дмитрием Долгополовым, причем тот даже не сразу понял, в чем провинился.
— При зеленом сигнале светофора я начал ускоряться, и почти сразу в зеркале заднего вида началось стробоскопическое шоу. Из-за непонимания, на кой мне надо ускоряться ещё сильнее, учитывая, что впереди затор, принял решение перестать набирать скорость, — рассказал Дмитрий. — Водителя «Тойоты» это очень задело. Буквально через несколько мгновений он останавливается, подрезая меня, выходит из машины и совершает то, что запечатлел видеорегистратор.
Такое действительно можно увидеть нечасто, тем более практически в центре Новосибирска. Автохам буквально попытался уничтожить машину Дмитрия. Пинал ногами капот — и явно не молча. Регистратор записал действо без звука, и оттого оно выглядит особенно жутко.
Уже позже Дмитрий заметил на корпусе своего автомобиля сколы и царапины, и решил, что полюбоваться на жутковатую сцену должны и подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте». Читатели и комментаторы заняли на удивление единодушную полицию: мол, даже если автор видео и ехал слишком медленно, это не повод устраивать разборки прямо посреди дороги.
А вот второй участник инцидента, подписчик паблика под ником Сергей Анатолич, решил объяснить: на самом деле скорость Дмитрия стала не единственным поводом продемонстрировать собственную выдержку, и у него были веские причины вести себя подобным образом.
— Я посигналил повторно. В ответ увидел, как водила мне показывает два фака, а ехал я с женой, и по губам четко было видно, что мол иди на ***** с бо-ольшой улыбкой. Но наше поколение воспитывалось так, что за подобное били рожу, — едва ли не с гордостью написал участник конфликта в обсуждении. — Когда я его застопорил, вышел к ним, так двое сидевших в Lancer поимели бледный вид и закрыли окна и двери, лихорадочно открывая баллон с газом. Поскольку времени на выяснения не было, я сделал то, что сделал, и поехал дальше заниматься своими делами.
Дмитрий уверен: за оскорбительные жесты его оппонент принял то, что он поднял одну руку. Но в любом случае огласка пошла ситуации на пользу. По словам молодого человека, полицейские не могли отыскать агрессивного водителя Estima в течение трех недель, зато в течение получаса после публикации его узнали сразу несколько знакомых — и поделились его контактами с Дмитрием.
Что известно о водителе Toyota
За сетевым именем Сергей Анатолич скрывается 44-летний Сергей Б., зарегистрированный в городе Барабинске. На сервисах проверки автомобилей пользователи поставили ему в общей сложности 13 меток «агрессивный», правда, не факт, что появились они до эпизода на Большевистской, а не после его обнародования.
В телефонных книгах один из номеров мужчины подписывали не только по имени и фамилии, но и прозаическим «Сергей водитель», загадочным «Сергей экс-доставка», «Сергей ДТП» (опять-таки неизвестно, был ли Сергей Б. виновником, участником или просто очевидцем аварии) и даже «Серега Халк». Некоторые собеседники Сергея Б. вряд ли остались довольны общением с мужчиной: в своих телефонах они подписали адресата настолько оскорбительно, что привести примеры в СМИ невозможно.
По словам Дмитрия, Сергей с ним еще не расплатился, но водители поговорили уже по-хорошему, и зла друг на друга не держат.
— Он мне позвонил на следующий день после публикации поста, выстроили хорошие отношения, — признал молодой человек. — Если по-человечески [говорить], я тоже по-человечески начинаю разговаривать. Так что мы поговорили за жизнь, все обсудили и решили встретиться лично.
Сегодня связаться с агрессивным водителем невозможно: он надежно заблокировал все возможные каналы связи для незнакомых собеседников.
Остался последний вопрос: устроят ли принесенные «Серегой Халком» извинения не только Дмитрия, но и полицейских. Автоюрист Мария Соловьева уверена, что никакой ответственности мужчине не грозит, если сатисфакции не потребует его оппонент.
— Полиция может заинтересоваться в случае заявления регистратора по факту умышленно повреждения имущества. Если водители между собой договорились, и с заявлением никто не обратился, то полицию вряд ли это заинтересует этот инцидент, — рассказала Мария Соловьева.
«Серегой Халком» могли бы заинтересоваться и сотрудники ГИБДД, но и в этом случае ничего серьезного ему не грозит.
— С точки зрения административной ответственности, учитывая отсутствие включённого левого поворотника при перестроении у водителя «Тойоты» может быть рассмотрен вопрос о нарушении правил маневрирования (статья 12.14 КоАП, предупреждение или штраф 500 рублей), — добавила Мария Соловьева. — Агрессивным вождением это не назовёшь. Просто такой своеобразный водитель.
Ранее НГС писал о том, как новосибирец открыл стрельбу по другим участникам движения. Конфликт разгорелся из-за выключенных фар.