«Серега Халк». Сибиряк устроил разборки и отпинал чужое авто прямо посреди дороги — видео, наполненное яростью

Пятница, 13-е

Этот инцидент произошел почти 3 недели назад, но в сеть попал совсем недавно. Водитель старенькой Toyota Estima явно торопился и был не в духе. Своим дурным настроением он не замедлил щедро поделиться с водителем попутной машины Дмитрием Долгополовым, причем тот даже не сразу понял, в чем провинился.

— При зеленом сигнале светофора я начал ускоряться, и почти сразу в зеркале заднего вида началось стробоскопическое шоу. Из-за непонимания, на кой мне надо ускоряться ещё сильнее, учитывая, что впереди затор, принял решение перестать набирать скорость, — рассказал Дмитрий. — Водителя «Тойоты» это очень задело. Буквально через несколько мгновений он останавливается, подрезая меня, выходит из машины и совершает то, что запечатлел видеорегистратор.