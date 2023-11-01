После массовых беспорядков в Махачкале арестовали 7 человек

За участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали семерых человек. Об этом сообщили в Верховном суде Республики Дагестан. Ранее стало известно, что Советский районный суд Махачкалы признал пятерых участников беспорядков виновными в мелком хулиганстве.
— Еще два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву. — Они проживают в Махачкале.
Беспорядки в Махачкале произошли вечером 29 октября — несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Часть из них проникла прямо на взлетное поле. Властям пришлось задействовать несколько десятков силовиков. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Массовые беспорядки закончились задержаниями: на следующий день сообщалось о 60 задержанных.
30 октября события в Дагестане прокомментировали в Кремле — там считают, что всё это «результат вмешательства извне».