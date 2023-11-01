После массовых беспорядков в Махачкале арестовали 7 человек

Беспорядки в Махачкале произошли вечером 29 октября — несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Часть из них проникла прямо на взлетное поле. Властям пришлось задействовать несколько десятков силовиков. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Массовые беспорядки закончились задержаниями: на следующий день сообщалось о 60 задержанных.