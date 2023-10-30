«Это вмешательство извне»: в Кремле прокомментировали массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы

Президент Владимир Путин сегодня вечером проведет большое совещание по поводу событий в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики.
— Во многом это результат вмешательства извне, включая информационное воздействие, — высказался Песков по поводу беспорядков в аэропорту. — Недоброжелатели легко злоупотребляют ситуацией и провоцируют людей на фоне ужасных кадров из Газы.
Представитель Кремля не стал говорить о том, какие меры могут быть приняты по отношению к протестующим в Махачкале, предложив дождаться совещания. По его словам, эти события не повлияют на празднование Дня народного единства.
Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Как сообщали СМИ, протестующие проверяли паспорта у тех, кто выезжал с территории. Часть из них проникла прямо на взлетное поле. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Также на фоне массовых беспорядков Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы, а некоторые авиакомпании начали отменять рейсы в Дагестан. Корреспонденты MSK1.RU вели онлайн-трансляцию, в которой рассказывали всё, что известно о случившемся.