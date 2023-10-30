freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 93.22
eur 98.35
СрочноМать сгоревших детей признана невиновной
Все новости
Все новости
Беспорядки в аэропорту Махачкалы

«Это вмешательство извне»: в Кремле прокомментировали массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы

Президент вечером проведет большое совещание по поводу этих событий

991

Часть протестующих прорвалась на летное поле

Поделиться

Президент Владимир Путин сегодня вечером проведет большое совещание по поводу событий в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики.

— Во многом это результат вмешательства извне, включая информационное воздействие, — высказался Песков по поводу беспорядков в аэропорту. — Недоброжелатели легко злоупотребляют ситуацией и провоцируют людей на фоне ужасных кадров из Газы.

Представитель Кремля не стал говорить о том, какие меры могут быть приняты по отношению к протестующим в Махачкале, предложив дождаться совещания. По его словам, эти события не повлияют на празднование Дня народного единства.

Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Как сообщали СМИ, протестующие проверяли паспорта у тех, кто выезжал с территории. Часть из них проникла прямо на взлетное поле. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Также на фоне массовых беспорядков Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы, а некоторые авиакомпании начали отменять рейсы в Дагестан. Корреспонденты MSK1.RU вели онлайн-трансляцию, в которой рассказывали всё, что известно о случившемся.

По теме

МахачкалаАэропортПротестыИзраильСектор ГазаКремльВладимир ПутинДмитрий Песков
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter