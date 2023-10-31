Новосибирцу на кредитку по ошибке зачислили миллиард рублей — мужчина намерен судиться с банком: видео

Новосибирец Станислав Минаков обнаружил на своем кредитном счету «МТС Банка» лишний миллиард рублей. Одновременно с этим ему заблокировали две карты — на общую сумму уже в два миллиарда. Сибиряк потратил неделю, чтобы разобраться в ситуации, но получал лишь невнятные объяснения и теперь намерен судиться с банком. Подробности — в кратком видео.
Ранее мы разобрали необычное происшествие с экспертом и обсудили с ними судебные перспективы для Минакова в текстовой версии материала.
В июне мы рассказали, как сибиряку кто-то перевел 19 тысяч: он оказался уверен, что это — новая мошенническая схема. В странных транзакциях мужчина подозревает приставов, банк и конкурентов.