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Новосибирцу на кредитку по ошибке зачислили миллиард рублей — мужчина намерен судиться с банком: видео

Банк опроверг зачисление миллиарда, но счета сибиряка на всякий случай заблокировал

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После получения журналистского запроса банк урегулировал ситуацию за считанные часы

Видео: Антон Дигаев

Новосибирец Станислав Минаков обнаружил на своем кредитном счету «МТС Банка» лишний миллиард рублей. Одновременно с этим ему заблокировали две карты — на общую сумму уже в два миллиарда. Сибиряк потратил неделю, чтобы разобраться в ситуации, но получал лишь невнятные объяснения и теперь намерен судиться с банком. Подробности — в кратком видео.

Ранее мы разобрали необычное происшествие с экспертом и обсудили с ними судебные перспективы для Минакова в текстовой версии материала.

В июне мы рассказали, как сибиряку кто-то перевел 19 тысяч: он оказался уверен, что это — новая мошенническая схема. В странных транзакциях мужчина подозревает приставов, банк и конкурентов.

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